Operativo Mochila en escuela de Xalapa ante amenazas

Maestros de la Escuela de bachilleres Antonio María de Rivera realizaron un operativo mochila la mañana de este martes, ante el rumor de ataque armado que fue propagado por redes sociales.

Desde ayer personal de Seguridad Pública y Protección Civil activó protocolos de vigilancia, y esta mañana se realizó el operativo preventivo.

Cabe recordar que desde el pasado el 9 de febrero, la comunidad “Antonio Army” en la red social de Facebook, ha publicado amenazas para no asistir este martes 14 de febrero a la escuela o de lo contrario, serían víctimas de lo planeado.

De acuerdo a la información de citado grupo social en la web, se lee; ”Vamos a descabezar a cada escuela por igual ninguna de Xalapa quedará viva. Recuerden perdonamos pero no olvidamos #HailAntonio prrros”.

Los supuestos convocadores son nueve personas al interior de la escuela y otro grupo externo, ajenos a la comunidad estudiantil.

La segunda advertencia se publicó el 10 de febrero, “No intenten llamar a la policía, tenemos infiltrados en el turno vespertino”.

La tercera advertencia señala no asistir o serán aniquiladas y fusiladas, “habrá sangre corriendo. No tienen que preguntar quienes somos, somos alumnos inconformes con el sistema de educación que se nos brindan, una escuela donde pagas 400 pesos por libros y no te los entregan hasta dentro de uno o dos meses”.