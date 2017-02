Asuntos Públicos – Desvíos recurrentes en el gasto federalizado

Eduardo Coronel Chiu

Desvíos recurrentes en el gasto federalizado

La administración de Javier Duarte, el ex gobernador prófugo, volvió ayer a ser noticia nacional; no porque lo hubieran atrapado a él o algunos de sus colaboradores o cómplices, sino por la detección de nuevas irregularidades en la aplicación de recursos públicos de orden federal.

El titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Juan Manuel Portal, rindió su informe de la revisión del gasto federal en 2015 y en lo que concierne al estado de Veracruz los resultados fueron otra vez negativos.

No se esperaba otra cosa, ya que el mismo Auditor Portal desde la semana anterior adelantó que Duarte había continuado irrefrenable en los desvíos de recursos.

En 2015 el gobierno de Duarte dispuso nuevamente de recursos federales para fines distintos a los definidos en el marco normativo de los convenios o programas, como el “toma todo”, lo que entró salió y no quedó nada.

Hicieron ese año todavía de las suyas con la licuadora y la lavandería. La ASF repasa con observaciones el viejo mecanismo bautizado por sus operadores como la licuadora, la revoltura de todos ingresos procedentes de la Federación en las cuentas centrales de la Secretaría de Finanzas, donde se manejaron según decisiones y prioridades de camarilla; al final, los recursos no llegaron a las fines que debían, y si algo llegó estuvo rasurado, además de la falta de comprobación de lo que dicen haber ejercido. Esto aparte del complemento fraudulento de la simulación de reintegros, ya penalizada y denunciada desde hace unos años; dejó de ser un recurso válido simular la devolución de recursos por observaciones previas, pretendiendo su cumplimiento; y una vez registrada, disponer de nuevo del dinero para otras cuentas de gasto fuera de normatividad operativa.

Esta recurrencia en las observaciones de la ASF para el Gobierno del Estado retiran el tema de lo noticioso o revelador para quedar más en el terreno de los hechos, los datos duros, signos de un problema público de desorden administrativo y financiero, ausencia de controles oportunos, impunidad y callejones sin salida.

Qué hay de nuevo, doc

Conforme a las cifras del informe de la ASF en 2015, el gobierno de Veracruz tiene observaciones de presunto daño patrimonial por 7 mil 706 millones de pesos; equivalente a 15.1% en proporción a un total asignado de 50 mil 988 millones de pesos; porcentaje que lo coloca como el tercer estado con mayores observaciones.

Aunque extrajeron recursos de todos lados, de educación, salud, seguridad, turismo, Prospera, etc., los más saqueados fueron los fondos para infraestructura.

Con todo, aunque no lo parezca, en ese año los Duartes le metieron menos el diente al gasto federal –o al menos en lo detectado por la ASF–, el año previo, el monto del presunto daño patrimonial fue el doble, más de 14 mil millones.

Conservan eso sí el liderato con el peor índice de desempeño de la gestión del gasto federalizado.

Pero no se la perdona Portal a Duarte en el acumulado de los pendientes. El recuento empareja al nivel del año precedente. Adeuda de comprobación la administración de Duarte de 2011 a 2014, 26 mil 42 millones de pesos, también en este renglón de lo pendiente de solventar es la administración de Duarte líder indiscutible.

Además tienen denuncias de hechos por 16 mil millones de pesos y 4 mil 770 millones por denuncias penales relacionadas con la simulación de reintegros.

ASF: fuego mediático

El año anterior, Portal cumplió su tarea para comenzar a bajar a Duarte; el previo informe de la ASF y la campaña de medios en la que participó Portal precipitó la exhibición de la corrupción de Duarte, creó un ambiente en la opinión pública del que se derivó al menos en parte el derrumbe político y electoral del ex gobernador.

Se le puede ubicar como un mensajero de los que querían darle credibilidad al sistema nacional anticorrupción –aun en ciernes para implantarse–, del que la ASF fue la institución más fortalecida.

Contribuyó mediáticamente Portal, pero si vemos los resultados de sus procedimientos queda muy abajo de las expectativas. Sus denunciados, como los muertos del Tenorio, gozan de cabal salud (la historia de Veracruz es la todos los entes a los que ha denunciado).

Los cargos contra Duarte no proceden de las auditorías de la ASF, sino de la detección de las empresas fantasmas. La red de prestanombres y el lavado de dinero, investigaciones de inteligencia financiera y del Servicio de Administración Tributaria (SAT), todos vinculados a la Secretaría de Hacienda, es decir, a la Presidencia de la República.

Las denuncias de la ASF derivadas de sus auditorías están congeladas en la PGR (no se ve algún movimiento en contra de alguno de la banda). Todavía ayer Portal declaró posterior a la entrega de su informe que junto con Duarte tienen responsabilidad sus colaboradores, los secretarios de finanzas, tesoreros y contralores.

La recurrencia de los desvíos de recursos es un patrón de gestión administrativa, combina finanzas deficitarias con rapiña, las cantidades pendientes de solventar son cargas institucionales, de derecho el gobierno de Yunes está obligado a reintegrar fondos y comprobar, aquí no puede mandar a Tula a borrar la cuenta. En lo personal podrán fincar responsabilidades a los servidores públicos que incurrieron en los desvíos, pero la obligación institucional subsiste.