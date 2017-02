Clementina nos volvió a tomar el pelo: Alcaldes

Connect on Linked in

Redacción AZ

Por segunda ocasión, la secretaria de Finanzas y Planeación, Clementina Guerrero García, dejó plantados a 48 alcaldes con quienes tenía una reunión en el Congreso este miércoles para acordar el calendario de pagos pendientes de más de cuatro mil millones de pesos del 2016 correspondientes a fondos de participaciones federales.

En conferencia de prensa, los alcaldes del PRI, Movimiento Ciudadano y Alternativa Veracruzana, acusaron a la funcionaria de “tomarles el pelo” y ofenderlos al cancelar con apenas tres horas de anticipación la reunión que se pactó desde el pasado 23 de enero.

La reunión estaba pactada para la cinco de la tarde con alcaldes y diputados locales, pero a las 13:40 la funcionaria envió un oficio para explicar que estaba en una reunión en la Ciudad de México y le era imposible llegar.

Los alcaldes señalaron que no es la primera vez que la funcionaria rechaza reunirse con ellos, recordaron que ya los había dejado plantados en la propia dependencia hace unas semanas, por lo que analizarán qué medidas tomar ante la negativa de darles fechas de pagos de los recursos desviados de la administración de Javier Duarte.

El diputado de Juntos por Veracruz, Ernesto Cuevas Hernández, señaló: “No se vale porque los alcaldes vienen de lejos, uno se hacen cinco o seis horas y no es justo que la secretaria les vuelva a tomar el pelo, ese no es el cambio que Veracruz quería, vamos a ver que vamos hacer, tenemos que tomar cartas en el asunto porque no se puede pasar por encima del Congreso”.

Afirmó que lucharán por los 212 alcaldes de todos los partidos para lograr los recursos para la conclusión de obras.

Acusó que a la titular no le interesa la reunión o tiene órdenes de no recibirlos, pero ahora tendrán él realzados de los diputados.