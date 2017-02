Dice Fidel Herrera que no hay orden de aprehensión en su contra

Veracruz, Veracruz

El ex gobernador Fidel Herrera Beltrán aseguró que no existe ninguna orden de aprehensión en su contra, por lo que quedó sin efecto la solicitud de suspensión definitiva que negó el Juzgado Decimoctavo de Distrito con sede en Xalapa.

“Se me ha notificado que no tengo ninguna orden de aprehensión y ninguna promoción de otro tipo de presentación, por eso es que queda sin efecto esta orden. Lo otro dependerá de las autoridades”, aseguró.

Explicó que al no existir orden de aprehensión alguna, la autoridad declara que no existe materia y por lo tanto no procede juicio o solicitud y queda sin efecto.

El ex cónsul en Barcelona aseguró que en todo momento ha mostrado disposición en torno de la investigación abierta en su contra por supuesto suministro de medicamentos falsos a enfermos de cáncer durante su administración como gobernador.

Comentó que desde un principio negó que dicha acción “abominable” y “monstruosa” haya ocurrido durante su administración (2004 al 2010) y por lo tanto expresó que desistiría del amparo que presentó en el Juzgado Dieciocho de Toluca, que se declaró incompetente.

Negó haber sido citado a comparecer y como ahora vive en la Ciudad de México, solamente vendrá a esta entidad cuanto sea requerido por la autoridad, en caso de que así suceda, pero aclaró que no es porque haya algún temor a ser detenido.

En el mismo tenor, Herrera Beltrán se dijo respetuoso de la denuncia penal que presentó el actual secretario de Salud, Arturo Irán Suárez Villa, en contra de él y de Javier Duarte de Ochoa, así como doce ex funcionarios por la compra de medicamentos clonados.