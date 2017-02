Veracruz, sin infraestructura para recibir deportados

Connect on Linked in

VERACRUZ

Veracruz no está preparado para atender a los repatriados de Estados Unidos, reconoció la presidenta de la Comisión de Población y Atención a Migrantes, Miriam Judith González Sheridan.

En entrevista, alertó que no existen las condiciones en infraestructura educativa, de salud, o productiva, para atender el regreso masivo de veracruzanos radicados en Estados Unidos.

“No estamos preparados, nos falta mucha infraestructura, no solo es empleo, es escuela, es salud, son muchos factores”.

Ante la política emprendida por el presidente Donald Trump, indicó que los Servicios en el estado podrían colapsar si el mandatario estadounidense cumple su intención de repatriar a los migrantes.

La diputada local advirtió que más de un millón de veracruzanos están viviendo en Estados Unidos, lo cual representa un reto en para las autoridades estatales.

“Esto se veía venir, pero siempre: todo a la última hora. No todos van a volver a México, unos van a brincar a Canadá y unos más a Europa”.

La diputada local dijo que desde el Congreso local están dispuestos a apoyar a los veracruzanos repatriados, aunque dijo que hasta el momento ninguna agrupación solicitó intervención de la

Legislatura.

González Sheridan recordó que el Gobierno mantiene la propuesta de entregar un apoyo de 25 mil pesos para iniciar proyectos productivos de manera individual o e colectiva, a los repatriados.

“Tenemos que tratar que se refuerce más en salud, en educación porque no vienen solos, vienen con hijos”.