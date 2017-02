Al menos diez alcaldes tienen retraso en la entrega de participaciones del 2017

Connect on Linked in

Xalapa

El alcalde de Coscomatepec, Manuel Álvarez Sánchez, acusó que al menos diez de los 48 alcaldes del PRI y otros partidos políticos, no han recibido el pago de participaciones federales y fondos que debieron llegar el 31 de enero y el 5 de febrero de este año.

Acusó que la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), oculta información sobre el porqué a algunos municipios les están depositando participaciones federales en tiempo y forma, y a otros no.

“No tenemos el dato exacto, pero hay algunos municipios a quienes no les han pagado, y esto genera descontento e incertidumbre”.

Luego de que la titular de la Sefiplan, Clementina Guerrero García, los dejará plantados por segunda ocasión, dijo que exhortan a los diputados locales para tomar una vez más carta en el asunto y que en la reestructuración de la deuda se priorice el pago de los más de cuatro mil millones de pesos adeudados desde el 2016.

“Pedimos que esto no sea un tema de partidos políticos, porque el Fondo de Infraestructura Social Municipal, es el fondo que reactiva la economía de los municipios a través de las obras y es el fondo donde se hacen obras para necesidades básicas”, dijo,

Aseguró que más de 50 alcaldes han iniciado una lucha municipalista, sin distinto de ningún partido o corriente política “Siempre hemos hablado por los 212 alcaldes, y hemos solicitado al gobierno estatal una audiencia y no nos ha podido recibir”.