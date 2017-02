Asuntos Públicos – Los alcaldes del PRI también quieren tajada

Eduardo Coronel Chiu

Los alcaldes del PRI también quieren tajada

Y no les falta razón cuando ven que el gobernador Miguel Ángel Yunes quiere comerse solo el beneficio de la reestructura de la deuda pública de 42 mil millones de pesos.

Va tomando forma la posición del grupo de alcaldes del PRI –más de 40, reclamantes de adeudos del anterior y el actual gobierno– en coordinación con el grupo legislativo de ese mismo partido.

Esto agrega una apuesta en la negociación, ya que el grupo del PRI en la legislatura –9 diputados–, aunque es la tercera fuerza numérica, en el juego de la aprobación de la reestructura de deuda es el fiel de la balanza; ante la negativa de Morena, la coalición PAN-PRD, aun si suma al grupo de los 5, requiere de los votos del PRI para alcanzar las dos terceras partes del total de los votos.

Ahora que ya hay fecha de sesión del Congreso (el 28 de febrero) y dictamen de la Comisión de Hacienda, y se incrementa la presión de pago de los alcaldes y su cobijo en el grupo legislativo del PRI, queda claro que hay acuerdo entre ellos; condicionar su voto a que en el decreto de reestructura de deuda se especifique que de los ingresos que obtenga el gobierno de Yunes se debe saldar el adeudo con los ayuntamientos. ¡Que no lo coma solo!

Habría dinero fresco (la codicia)

Con el teatro del Apocalipsis Now, si no le aprueban la recontratación de la deuda pública, Yunes abrió la mano para tratar de obtener liquidez en el corto plazo (su periodo, se sabe, es de muy corto plazo, sólo dos años), disponer de dinero para tratar de consolidar su posición y mantener el poder a través de su grupo (familiar) y los partidos políticos que controla, el PAN y el PRD.

La sustitución de los créditos debería concederle ingresos frescos. El dren a las arcas tiene dos vías; el ahorro en el pago de las amortizaciones del periodo inmediato de gracia, que beneficiaría únicamente al actual gobernador; y el excedente de reducir el porcentaje de las participaciones del estado comprometido como garantía. Ese es el objetivo central de la reestructura de la deuda, pagar menos dinero en el corto plazo, y disponer del monto liberado del gravamen.

Debido a esa ambición –acceder con inmediatez al dinero fresco–, parece no importarles el costo de las demás condiciones. Extender el plazo de pago, Yunes quiere hasta 50 años, sus diputados del PAN proponen 30 años, e incrementar las tasas de interés (a la alza en el mercado de dinero por la tendencia inflacionaria), además de abrir una área de oportunidades de lucro con la contratación de los servicios financieros; Yunes no limita el costo de pago de estos servicios (¡lo que nos cueste, mano!) mientras que el dictamen de su socio, el diputado del PRD, Sergio Rodríguez, presidente de la Comisión de Hacienda, pone un límite de 2.5% del monto reestructurado, en apariencia bajo, el filón se hace de más de mil millones de pesos sobre el conjunto de la deuda que se pretender re contratar, como se sabe, de hasta 42 mil millones de pesos.

El excedente

¿De cuánto sería el ingreso extra que tendría el gobierno de Yunes por la sustitución de deuda? Sujeto a variación según se contrate aproximadamente, estaría en un rango de entre 4 y 6 mil millones de pesos por año, al menos en periodo de gracia (y otra cosita), se excluye el reparto de las comisiones por servicios, que sería negado aunque sospechado, difícil de probar.

El rango inferior es el monto que el Gobierno del Estado pagó en 2016 por concepto de deuda pública, entre capital e intereses; el superior la programación de pago prevista en el presupuesto de egresos para 2017.

Si ese fuera el tamaño anual del pastel producto de la reestructura, cuánto les concederían a los presidentes municipales (aparte el pago por evento a los diputados). Y cuándo se los liquidarían; los presidentes municipales salen el último día de diciembre del año en curso, no tienen año próximo.

Se sabe que el adeudo con el total de ayuntamientos (212) rondaba en diciembre los 2 mil o más millones de pesos. El nuevo toma todo no estará dispuesto a darles la mitad.

Asimismo hay que tomar en cuenta el tiempo que llevará negociar con los bancos, y luego regresar –según el procedimiento en dos etapas previsto en el dictamen– a que el Congreso apruebe las operaciones de sustitución de créditos, el camino para tomar el dinero todavía tiene baches.

Reincorporados

En la más reciente manifestación de los alcaldes del PRI para reclamar al gobierno de Yunes el pago de adeudos, se reincorporó al liderazgo Américo Zúñiga de Xalapa, se le veía muy azul, ya es de nuevo priista, dicen; esta vez reclamó por el plantón de Tula Guerrero, la huidiza secretaria de Finanzas, quien no acudió a la reunión convocada en el Congreso del Estado.

Por otro lado, se intuye la participación del senador del PRI, Pepe Yunes, para vincular a los alcaldes con los diputados locales. De tibio pasó a medio caliente en su política local. A partir de las habladas que le han echado algunos diputados locales del PAN y del PRD. Si no tuviera alguna injerencia, ¿para que se habrían de ocupar de él?