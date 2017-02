Dale Dale – Trump, el villano de villanos

Trump, el villano de villanos

Observamos cómo en estos tiempos los escándalos mediáticos de cualquier índole tienen ciclos cortos de duración, si acaso unas semanas; por ejemplo, el gasolinazo, que de los primeros días de este año, que irritó y conmocionó a millones de mexicanos, que provocó manifestaciones, paros y hasta saqueos al por mayor en muchas ciudades de nuestro país. Parecía que con este elevado y alevoso incremento de los combustibles entrabamos en una etapa apocalíptica de nuestra sociedad, donde la anarquía se imponía al orden y control que requiere cualquier sociedad para la elemental convivencia, que se requiere para funcionar en vida colectiva.

Sólo pasaron 20 días del mes de enero de este año, para que cambiaran nuestras prioridades. Llegó el nuevo presidente de la nación y potencia vecina, Donald Trump, y ahora la principal preocupación, por encima de cualquier otra es cómo vamos los mexicanos a librar los embates del agresivo y malintencionado Trump en contra de nuestro país y de nuestros paisanos que trabajan en los Estados Unidos indocumentados. Ya no hay la misma preocupación por futuros gasolinazos, ni los grupos de oposición del gobierno piden la salida del presidente Peña Nieto. Lo mismo ha pasado con los últimos declarados villanos políticos, los señalados como los mayores corruptos, de los tiempos recientes, principalmente los ex gobernadores Javier Duarte, César Duarte y Roberto Borge.

De los tres el que nos atañe directamente es Javier Duarte, el campeón de la corrupción en México, por los montos de lo que se le señala que se robó, por su personalidad antipática y por el antagonismo con su sucesor, es al Duarte de Veracruz a quien se le señala como el peor de todos. Pero aunque sigue prófugo y la gran mayoría de veracruzanos lo aborrece, ahora ya nos preocupa más Donald Trump, quien se ha convertido en la peor amenaza para nuestra seguridad y nuestra economía, es Trump el que está cancelando inversiones importantes en nuestro país y cancelando empleos con sus amenazas a las empresas extranjeras establecidas en México. Es por culpa de las declaraciones antimexicanas que se ha devaluado exageradamente el peso.

Así, por sobre todos, nuestra mayor preocupación es el mandatario estadounidense, ya de primera intención parece que será muy difícil esquivar y superar los embates de Trump. Pero mientras tanto debemos exigir, sin aflojar, no dejar sin castigo ni escarmiento a nuestros abusivos ex gobernadores y a sus bandas de cómplices.

A Morena le cuesta trabajo seleccionar a sus candidatos

Por ejemplo, se le está complicando a Morena y hasta al mismo PRI conseguir candidatos para Boca del Río, aunque han invitado por Morena a 3 mujeres, ninguna ha quedado definida, María del Carmen Salvatori, que tiene hermano, sobrino y otros parientes trabajando y cobrando en el gobierno panista de los Yunes, no se ve decidida a aceptar ir a un proyecto que no tiene mucho que ofrecer, otra de las que Morena invitó fue a Patricia Fox que al final tampoco quedó firme como candidata y después de su pasado intento en el PAN por ser candidata y en el PRI por meter a su marido, no le auguraban mucho éxito, pero tampoco hay mucho que ganar.

La Fiscalía sigue extraviada

El que de veras no da una es el fiscal del estado, Jorge Winckler, quien de nueva cuenta tuvo problemas con los familiares de los colectivos de personas desaparecidas, los cuales ya en otras ocasiones se han quejado de malos tratos, de nueva cuenta el subsecretario de gobernación federal, Roberto Campa y el fiscal del estado, quienes llegaron muy retrasados a la cita, de ayer en la sede de la Fiscalía estatal, lo que molestó a quienes exigen resolución a sus casos de familiares y que al menos esperan que los atiendan con diligencia y esmero. En esta ocasión, nuevamente, los dejaron horas esperando, así es que al llegar los funcionarios se les armó un zafarrancho, al grado que ya ni querían “comentar” el encuentro a los medios.