Jovencita a punto de apuñalar a otra en secundaria de Coatzacoalcos

COATZACOALCOS

La disputa de un pupitre en un salón de primer grado de la escuela secundaria general 6 pudo haber terminado en una tragedia, luego de que el miércoles una jovencita trató de agredir a otra con un cúter debido a que le impidió sentarse en el lugar.

Afortunadamente, varios de sus compañeros sometieron a la agresora, pues los hechos ocurrieron durante el cambio de maestro.

“Tuve miedo porque casi me mataba, ella es una niña que no se controla, roba el dinero, agrede a los demás compañeros, es problemática”, relató la víctima.

Incluso, reveló que la joven lanzó amenazas a quienes la controlaron para evitar que apuñalara a la estudiante de escasos 13 años de edad.

Su madre, por su parte, dijo que este tipo de situaciones obedece a la falta de profesores en la institución ubicada en la colonia Fovissste.

“Hay niñas que están padeciendo lo de que se cortan, han hablado los padres de familia, hay una madre que habló al DIF para que les ayuden y no vaya a pasar una desgracia”, añadió.

La dirección general de la escuela secundaria general 6 suspendió durante una semana a la agresora, pero la víctima tema por su vida y sus padres no descartan cambiarla de plantel.

Al respecto, el director Héctor Hernández Soto, citó este jueves a los padres de ambas partes para tratar el tema.

La joven que trató de agredir a otra con un cúter será sometida a una serie de estudios para establecer la clase de problemas familiares, mentales y psicológicos por los que atraviesa, de tal forma que reciba la ayuda que necesita antes de que ocurran más problemas y la estudiante cause baja en forma definitiva.