Recursos que desvió Duarte eran para obras

Connect on Linked in

Xalapa, Veracruz

Cuatro grupos del gasto con recursos federales concentran las observaciones con daño patrimonial señaladas por la Auditoría Superior de la Federación en la Cuenta Pública 2015 del Gobierno del Estado, y que la dependencia cuantificó en 7 mil 700 milttlones de pesos.

En el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 da cuenta pormenorizada de las observaciones en el gasto federal de Veracruz, cuatro auditorías suman 7 mil 126 millones de pesos.

El grupo más grande es el correspondiente a Programas y Fondos Federales en el Estado de Veracruz, que agrupa diversos programas federales de agua potable y saneamiento, Desarrollo Regional Turístico, el Fondo Regional, el Fondo Metropolitano entre otros. Las irregularidades suman 3 mil 525 millones de pesos.

Las irregularidades son, en su mayor parte, debido a la falta de la debida ministración de los recursos, es decir, en algún momento no se transfirieron. Las dependencias involucradas fueron Sefiplan, Conagua, el Organismo Cuenca Golfo, CAEV y varios municipios.

“De los 4,704,564.5 miles de pesos ministrados al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para los programas y fondos federales Proderetus, Proreg, Fonregión, Fonmetro y Contingencias Económicas en el ejercicio 2015, se determinó un monto de 3,525,051.8 miles de pesos que deben ser reintegrados a la Tesorería de la Federación en virtud de que no se acreditó documental, contable, financiera, administrativa y presupuestalmente el destino, aplicación y erogación de dicho importe en los proyectos autorizados en los mismos”.

El siguiente grupo es el correspondiente al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, con irregularidades por 2 mil 110 millones de pesos. Las observaciones se refieren principalmente al pago de sueldos y salarios de maestros estatales, gastos de operación que no son financiables con recursos del fondo.

Otras observaciones son referentes a recursos federales transferidos a través del acuerdo de coordinación entre la Secretaría de Salud y las entidades. En este caso las irregularidades suman 815 millones de pesos. Se refieren a que recursos transferidos a Veracruz no fueron aplicados o se usaron para fines distintos.

Otro más es el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), cuyas observaciones suman 676 millones de pesos. Estas se deben a la falta de aplicación de recursos, subejercicios y no conclusión de obras públicas financiadas con dichos fondos.