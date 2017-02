Trato humillante y revictimizante de la Fiscalía con colectivos de desaparecidos

REDACCIÓN AZ

Colectivos de familias de personas desaparecidas calificaron como un atropello y una humillación revictimizante de parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) el hacerlos esperar de pie más de dos horas a las afueras de la dependencia, previo a la reunión con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián.

La cita estaba pactada para el medio día. Las bancas de la sala de espera fueron insuficientes para los más de 40 padres y madres, quienes estuvieron de pie y nunca les fue informado que por cuestiones climáticas el vuelo del funcionario había aterrizado en Veracruz, y su traslado era por tierra, por lo que había un retraso.

Ante ello, las madres y padres optaron por entrar por la fuerza a la sala de espera, “Es un trato inhumano, revictimizante, y vamos a entrar, que tratamiento tan más infame, nosotros vamos a pasar no hay autoridad más valiosa que una madre, de verdad que no tiene vergüenza”, señalaron las familias pasando a la fuerza por el arco de seguridad. Una vez en la sala les fue informado el retraso.

Campa Cifrián y el fiscal Jorge Winckler Ortiz arribaron a sala casi a las tres de la tarde. El Funcionario federal pidió disculpas por el retraso, pero los familiares lo recibieron dando la espalda como protesta e increparon al fiscal por su desatención.

“La disculpa aplica a usted porque viene de México, pero al Fiscal no sé como tomar su ausencia y la desatención de dejar a alguien que se encargara de recibirnos, ha sido un atropello, una humillación, el fiscal todavía no se ha metido en su cabeza que las víctimas tenemos derechos y sentimientos, nos tiene que tratar con respeto y dignidad, no atropellarnos a la menor ocasión”, señaló la representante del Colectivo Solecito, Lucía de los Ángeles Lagunes.

Los familiares cuestionaron que cualquier persona podía ir a recibir a Campa Cifrián, y no necesariamente ser el fiscal: “Usted no es chófer, no es recibidor de nadie, porque no dejó una comitiva, le hace quedar muy mal como persona y en su educación”, le cuestionaron.

Los reclamos subieron de tono, cuando Winckler Ortiz quiso disculparse.

-Perfecto me disculpo, hay situaciones que no están en mi control, no volverá a pasar, igual –Señaló el fiscal.

-Que no está en su control, dejar una comitiva para que nos subiera…-Le cuestionó Lucía.

-Le pido respeto por favor – Respondió el fiscal lo que desató los reclamos unánimes en la sala donde los familiares intentaban iniciar la reunión con casi tres horas de retraso.

Los familiares le echaron en cara a Winckler que habían tenido que entrar a la fuerza a la sala de juntas, porque nadie los recibió.

-Entraron a la fuerza a la fiscalía, ah ok, hay otras personas esperando afuera a aparte de ustedes -dijo Winckler.

-¿Cómo que ok?… No nos puede contestar así fiscal -Le refutaron los familiares.

-Nadie puede entrar a la fuerza en la Fiscalía -Dijo Winckler.

-Entramos a la fuerza por necesidad porque no podíamos quedarnos allá abajo paradas, humilladas -Le respondieron.

Ante lo álgido de la reunión, Campa Cifrián intervino para tratar de calmar los ánimos, ofreciendo nuevamente disculpas.

“Hay datos, cosas importantes que traemos a esta reunión, y vale la pena que demos inicio, estoy seguro que a partir de los acuerdos de la reunión, hemos trabajado duro con la fiscalía y si les parece bien iniciamos la reunión”.

La reunión a puerta cerrada inició casi a las tres de la tarde, y se prometió a los medios de comunicación ofrecer información posterior al evento.