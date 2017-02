Itinerario Político – El PAN, de risa loca

Ricardo Alemán

Si no es porque las llamadas reformas estructurales son cosa seria —o por lo menos debieran serlo—, resultaría de risa loca la postura que en horas recientes asumió el PAN frente a las iniciativas energética, fiscal y político electoral que se discuten en el Congreso. ¿Y por qué de risa loca?

Por eso, porque es de carcajada que el partido político —que desde 1988 estableció una alianza con el PRI de Salinas, luego con el PRI de Zedillo para llevar adelante reformas que entonces resultaron trascendentales— hoy venga a escupir para arriba al decir que “el PRD ya pactó con el PRI”.

Es de risa loca que líderes políticos del PAN, ex presidenciales, ex gobernadores y ex jefes del partido que satanizaron al lopezobradorismo por comportarse como el líder político y mesiánico “del no”, hoy se comporten en forma idéntica al mesiánico líder “del no”. El PAN mimetizado “del no”.

Es de risa loca que contrario a su mítico apostolado democrático, de construcción de demócratas y de respeto a la palabra empeñada, hoy los señores del PAN se comporten como si fueran producto de la casa de enfrente. Es decir, como si vivieran en la casa del lopezobradorismo, que no cumple su palabra, que no reconoce más democracia que aquella que le rinde dividendos y que ha pervertido la negociación y el acuerdo hasta convertirlos en vulgar chantaje.

Es de risa loca que el primer gobernador del PAN, Ernesto Ruffo, quien resultó ganancioso de la primera “concertacesión” del PAN con el gobierno de Carlos Salinas, hoy venga a llamar al PRD en el Senado a sumar fuerzas contra los acuerdos y negociaciones con el PRI.

Y es de risa loca que aquellos que llegaron al poder presidencial gracias al acuerdo, el pacto, la negociación y la concertacesión del PAN y el PRI, hoy se escandalicen de que el PRI de Peña Nieto establece una alianza con el PRD de “Los Chuchos” para sacar adelante algunas de las reformas estructurales que urgen en México.

Y viene a cuento porque el pasado martes, un grupo de panistas —encabezados por la derrotada Josefina Vázquez Mota—, dieron a conocer un decálogo contra las reformas que surgieron del llamado Pacto por México y que ahora desconocen para bautizarlas como las reformas de Peña Nieto.

Dicen los panistas en un desplegado aparecido ayer en la prensa nacional, “¡Evitemos un gran error! Es el momento de actuar por México”.

Sin embargo, los dirigentes azules —entre quienes están Carlos Medina, Fernando Canales, Juan Carlos Romero, Fernando Elizondo, Alberto Cárdenas y Luis Felipe Bravo Mena—, olvidan que ya en la segunda mitad del gobierno de Zedillo cometieron una equivocación igual —equívoco monumental del que hasta hoy se siguen arrepintiendo—, al negarse a aprobar la reforma energética que proponía el entonces gobierno priísta de Zedillo. Reforma que habría catapultado a los gobiernos de Fox y Calderón.

Por eso vale preguntar. ¿Qué es lo que quiere el PAN, más allá de la ridícula estridencia que más bien mueve a risa loca?

En el discurso los señores del PAN se dicen preocupados por los pobres y por las clases medias. Pero en el fondo, los jefes azules defienden a los que siempre han defendido: a los grandes empresarios, a los grandes capitales y al poder económico. De risa loca, porque todos esos que hoy defiende el PAN, son los mismos que defiende la casa de enfrente, el señor López Obrador.

Pero como todos saben —o como todos debían saber—, en política el discurso va por un lado y los intereses reales van por otro. Así, la ridícula estridencia del PAN no es más que un vulgar montaje que busca dos objetivos específicos.

Primero, pretende elevar el costo político de lo que acordaron el PAN, el PRI y el PRD en el llamado Pacto por México. Es decir, que el PAN quiere hacer creer a los ciudadanos que el resultado final de las reformas, su perfeccionamiento, es gracias a la responsabilidad de los azules. Pretende quitarle la medalla al PRD.

Y segundo, la estridencia ridícula de los azules es parte de las peleas al interior del PAN. Dicho de otra forma. Que si intramuros del partido azul un sector grita que las reformas son malas, otro sector endurece más la postura y grita más fuerte, para que sus gritos lleguen con más fuerza a la militancia.

Pero más allá de gritos y sombrerazos, más allá de los ridículos espectáculos que nos regalan los dirigentes azules, lo que pelean es el control del zurrón del PAN. Es decir, pelean por los desechos de un partido al que todos destruyen.

Y más vale que recuerden que por adoptar idénticas estrategias, desde 1988 hasta hoy el PRD ha sido un partido perdedor. El PAN fue ganador cuando pactó, cuando negoció y cuando cumplió su palabra. Al tiempo.