Menosprecia Yunes a alcaldes

Connect on Linked in

Redacción AZ

El gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, defendió el trabajo de la secretaria de Finanzas, Clementina Guerrero García, y del fiscal Jorge Winckler Ortiz, ante las acusaciones que se han hecho en su contra respecto de desatender a alcaldes y a familiares de víctimas de desaparición, respectivamente, aseguró que han hecho un buen trabajo y que han sostenido múltiples reuniones con diversas personas y grupos para atender sus responsabilidades.

Sobre la secretaria Clementina Guerrero, ante la queja de los alcaldes, quienes la acusaron de no haberlos atendido, dijo que de ahora en adelante las citas deberán solicitárselas a él, y si lo considera prudente, la enviará a esas reuniones.

El gobernador en entrevista, durante su visita a Soledad de Doblado, expresó en el caso de las inconformidades contra el Fiscal, estas se debieron simplemente a un retraso en la hora de reunión que se tenía fijada, pues aseguró que el Fiscal Especializado en Personas no Localizadas, (mas no el fiscal) había sostenido 72 reuniones individuales y 16 grupales.

Agregó que el esfuerzo de la Fiscalía ha sido evidente, pues en un mes, agregó, se han podido identificar los restos de cinco personas de las más de 100 fosas que han localizado integrantes del colectivo Solecito.

Nuevamente Yunes Linares insistió en que la situación de las personas desaparecidas fue una herencia de la pasada administración, “que fue abandonada” y al contrario en su gobierno se ha abierto a los medios de comunicación.

Respecto de las críticas contra la Secretaria de Finanzas, Clementina Guerrero, dijo que la funcionaria ha sostenido reuniones en la Ciudad de México, con la Secretaría de Hacienda, al igual que él, para poder resolver “la situación gravísima” que enfrenta su administración.

Señaló que Clementina Guerrero tiene otras tareas, que tienen que ver con atender la crisis financiera que se viene para el mes de abril, en donde el Gobierno no tendrá “ni para pagar sueldos”, por lo que dijo que ahora las citas que se soliciten con la titular de la Sefiplan, se tendrán que solicitar directamente con él.

Por último habló de la reestructuración de la deuda y dijo que esta, de aprobarse, le ahorrará recursos a Veracruz, pero no implica un cheque para repartirlo entre acreedores, incluso agregó que “son ignorantes” quienes esperen que eso se convierta en liquidez.