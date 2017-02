En el IVM: discriminación y misoginia

Connect on Linked in

XALAPA

Cuando los nuevos administradores del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM) llegaron a despedir personas, optaron por cuestionar a un hombre que laboraba en el organismo y ganaba menos que su pareja que ocupaba otro puesto en el lugar. Los ex trabajadores del Instituto denunciaron que aunque se trata del organismo que debe velar por la igualdad entre géneros, las personas que han llegado al sitio no cuentan con la capacitación en la materia, lo que ha provocado que ejerzan violencia contra las mujeres que allí laboraban.

“Un compañero tiene su pareja en el mismo instituto y le dicen cómo es que tu pareja va a ganar más, o sea todavía con cuestiones misóginas y violenta porque le daban a elegir quien debiera llevar la situación de la casa”, indicó Marco Hernández Farfán, quien trabajaba como analista de proyectos en la Oficina de Violencia de Género y Salud Integral. Quien hizo dicho señalamiento a su trabajador incurrió en violaciones legales ya que según la Ley para Igualdad entre Hombres y Mujeres no se debe poner en una situación favorable a ninguna persona únicamente por su sexo, como generar burlas por ganar menos al hombre de la pareja o ponerlo a elegir quien debe permanecer en un trabajo.

Hernández Farfán señaló que entre los cambios que se realizaron es que un hombre, sin capacitación en género, es el encargado de la parte de económico de un Instituto para las Mujeres pero además ha ejercido violencia contra las ex trabajadoras a quienes intentaban despedir. Las ex trabajadoras señalaron que a pesar de que algunas fueron llamadas durante las vacaciones decembrinas para obligarlas a firmar su renuncia, a ninguna le han pagado la liquidación, evadiendo leyes en materia laboral, ya que argumentan que no fueron despedidas.