Funcionario pide exterminar a los voladores de Papantla y lo cesan

CIUDAD DE MÉXICO

El director técnico de Telesecundarias Federales del Estado de Puebla, Roberto Carlos Vega Monroy, fue cesado luego de que en su cuenta personal de Facebook hiciera un llamado a exterminar a los voladores de Papantla para “hacer patria” y evitar que vivan de “nuestros” impuestos.

El funcionario calificó a los danzantes como “chupasangre” y sugirió exterminarlos por no “aportar nada bueno”.

Según versiones de medios de la zona, la publicación del ex director técnico de debió a que no recibió un medicamento mientras que a los danzantes sí se les otorgan medicinas gratuitamente. El ex funcionario reprochó la ayuda médica que se otorga a esa comunidad indígena del estado de Veracruz.

Vía Twitter, la SEP Puebla informó que por instrucciones del gobernador se diera el cese inmediato del funcionario poblano, y también se ofreció una disculpa al pueblo Totonaca por las declaraciones de Vega Monroy.

La publicación de Vega Monroy generó molestia e indignación entre usuarios de redes sociales.

El ahora ex funcionario publicó en YouTube un video de disculpa pero posteriormente lo borró, así como su perfil en Instagram.

El senador veracruzano Héctor Yunes Landa exigió la intervención en el caso del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y envió al gobernador de Puebla una carta en la que le exigía el cese de Vega Monroy.

Tras la publicación Vega Monroy, quien reside en el municipio poblano de Tlatlauquitepec, otros funcionarios y políticos pidieron al gobernador de Puebla la destitución del funcionario poblano.