Mi gobierno no administró quimios falsas a niños: Fidel

Connect on Linked in

Xalapa

A través de su cuenta de Twitter el ex gobernador Fidel Herrera aseguró que en su gobierno nunca se administró a niños con cáncer quimioterapias falsas.

“Coincido en el informe @COFEPRIS. En mi gobierno nunca se administró a niños con cáncer quimioterapias falsas”, indicó.

A través de las redes sociales, el ex gobernador Fidel Herrera Beltrán, presumió un informe de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios COFEPRIS en el que señala que los medicamentos clonados que se detectaron en algunos hospitales de Veracruz, no se emplearon en la práctica de quimioterapias.

Tras el informe que dio la Cofepris respecto de los medicamentos clonados en el Centro Estatal de Cancerología, expresó que coincide con el informe y calificó de excelente decisión que la PGR presente las denuncias correspondientes.

“COFEPRIS presentó ante PGR denuncias contra empresas responsables de violaciones a la ley de salud. Excelente decisión”, manifestó Herrera este sábado.

El ex cónsul de México en Barcelona reiteró que lo que haya ocurrido después de su gobierno no es su responsabilidad.

Agregó que fue una enfermera del CECAN la que descubrió la ampolleta y dio parte a las autoridades.

“Fue nuestra enfermera #CECan quien descubrió y dio parte a laboratorio Roche de la única ampolleta Avastin falsa”.