Dale Dale – Puro show

Puro show

El show continúa ya casi para terminar el tercer mes de gobierno y casi el noveno desde que el actual gobernador ganó las elecciones, de toda la banda duartista hay un solo detenido, el ex secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez, cuya acusación es leve, enriquecimiento ilícito, de un momento a otro la libra y logra salir bajo fianza.

Lo más reciente fue el supuesto hallazgo de una “bodega” en Córdoba, en donde dicen haber encontrado lo mismo despensas descompuestas, sillas de ruedas, balones de futbol, fotografías, regalos que se presume les dieron cuando estaban en funciones y hasta supuestos diarios, donde irrisoriamente muestran que la esposa del ex gobernador del estado, Karime Macías, anotaba números de cuentas bancarias, listado de propiedades y depósitos que hacía a algunos de sus “prestanombres”, con lo que aseguran podrán servir estos datos para dar con Javier Duarte.

Comenzando porque este show fue montado, pues lo hicieron parecer como que por una “denuncia anónima” de tener a una persona secuestrada ahí dentro, llegaron a hacer una revisión y fue entonces que se encontraron todo esto ahí y que al revisarlo vieron que eran cosas que fueron del ex gobernador y su familia, pero los vecinos del lugar dijeron que tenían 3 días con movimiento en la bodega, que presumen tenía que ver con el diputado local de ese distrito, Juan Manuel del Castillo, quien pudo haber sido el duartista delator que se prestó a dar esta información, ya que curiosamente para nada lo mencionan, ya ni hablan de abrirle un proceso y menos de desaforarlo al igual que a Vicente Benítez.

El gobernador como Rubí

Con el protagonismo desbordado que lo caracteriza, se desplazó Yunes Linares para dar rueda de prensa en la bodega, a donde ya aparecían contabilizados algunos de los objetos encontrados y hasta los supuestos “diarios” de Karime Macías, que fueron fotografiados y rápidamente se hicieron virales con memes haciendo todo tipo de mofas acerca de las tonterías que ahí decían, como el total merecimiento de la esposa de Duarte a “la abundancia de la riqueza”.

Lo que sí es que de lo que más sobresalía no por su valor sino por su tamaño fueron unos cuadros de fotografías del gobernador del estado y de su esposa, por separado con unas poses que indicaban que se sentían tan poderosos e intocables y que aunque sigan siendo millonarios tienen que andar escondidos para que no los vayan a detener aunque solamente hay proceso judicial abierto para el ex gobernador.

Por lo pronto, el actual gobernador presentó este supuesto golpe de “azar “ como un “jonrón” de su gobierno y no de la Fiscalía, a la que evidenció que sólo es una entidad judicial autónoma de a mentiras, pues sin recato le da órdenes y regaña en público al fiscal Winckler.

La bodega, asunto prioritario de seguridad

Eso sí, Téllez Marié ahí parado en primera fila en rueda de prensa de la bodega que tiene artículos de la familia Duarte Macías mientras que los asaltos, secuestros, homicidios y embolsados siguen estando por todo el estado a cualquier hora y lugar, así es que si no se ponen a trabajar quién sabe a dónde van a llegar las cosas, porque la violencia no cesa y no parecen tener idea de qué hacer.