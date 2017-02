Descarta rectora embargo a la UV

Carlos Alvarado

La rectora de la Universidad Veracruzana (UV) Sara Ladrón de Guevara González dijo que está latente la posibilidad de un embargo por parte del Sistema de Administración Tributaria (SAT) por el adeudo de más de mil 400 millones de pesos que dejó pendiente el ex gobernador Javier Duarte de Ochoa.

Sin embargo, detalló que buscan evitar esta situación, una vez que los funcionarios federales están conscientes de que no fue problema de la UV, sino de la pasada administración.

Mencionó que los bienes de la UV son públicos, por lo tanto no se van a embargar y la actual administración reconoce que se debe ese recurso.

Recordó que si bien es cierto que no se pagó no dependió de la UV, sino de la pasada administración y el SAT reconoce que ese adeudo es del Gobierno del Estado no de la Universidad Veracruzana, “aunque el patrón seamos la Universidad Veracruzana”.

De igual manera, refirió que se han firmado convenios con el Gobierno del Estado, en donde se han avanzado con las gestiones y en donde corresponde a la actual administración pagar el adeudo de mil 400 millones de pesos.

Mencionó que la UV empezó a pagar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) a partir de diciembre, cuando empezaron a recibir los recursos completos por parte de la Sefiplan.

Dijo que habrá una reunión en los próximos días para realizar un convenio entre el Gobierno del Estado y el SAT para calendarizar el pago pendiente que se realizará de manera directa a la dependencia federal.

ASF solicita a SAT auditar a la UV

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) debe auditar a la Universidad Veracruzana (UV) por no realizar una gestión eficiente y transparente de los recursos de recursos federalizados.

La ASF determinó la presunción de un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por 619 millones 588 mil 79 pesos ya que la UV no enteró al SAT sobre el Impuesto Sobre la Renta (ISR) retenido por sueldos y salarios financiados con los recursos del Programa Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales.

A pesar de que la institución se justificó diciendo que esto se debió a la retención de sus recursos por parte del Gobierno statal durante la administración pasada.

Aún así, la ASF realizó dos observaciones a la UV por irregularidades en la cuenta pública de 2015, tales como inobservancias a la normativa en materia de destino de los recursos en servicios personales.

Además, el informe da cuenta de que el Gobierno de Veracruz incurrió en inobservancia, ya que de los recursos estatales que debía transferir a la UV por 2 mil 465 millones 465 mil pesos, no ministró 864 millones 543 mil pesos.