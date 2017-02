Monta Yunes show con bodega de Duarte

Connect on Linked in

El Universal

Gracias a una llamada anónima, la Fiscalía General del Estado de Veracruz aseguró una bodega con bienes y objetos personales del ex mandatario prófugo, Javier Duarte de Ochoa, y de su esposa Karime Macías de Duarte.

En la bodega también se encontraron decenas de sillas de ruedas nuevas y decenas de cajas con la leyenda “Paquetes Escolares”.

Los retratos del ex gobernador y de su esposa, que antiguamente lucían en la residencia oficial Casa Veracruz, son parte de lo asegurado.

Además, fueron ubicadas múltiples direcciones y teléfonos de personas vinculadas a la familia Duarte Macías, así como una relación de sus casas y departamentos en distintos lugares del mundo, incluso con un mapa dibujado presuntamente por la propia Karime.

Al fondo de donde estaban las libretas, sobresalían una vajilla de porcelana y diversos artículos de cocina de alto costo; en otro apartado fueron expuestos obsequios que le hicieron al ex gobernador, como un barril enviado por el diputado Alfredo Anaya, además de una silla de montar con las iniciales J.D.O.

En otra mesa, hallaron un juego de bolígrafos Tibaldi, valuados en miles de pesos, y al fondo había diversos muebles que, se presume, fueron sacados de Casa Veracruz. También había una colección de balones de futbol soccer y americano, autografiados.

Las imágenes fueron replicadas por toda la estructura de redes sociales de la gestión estatal, que opera desde distintas dependencias y de manera externa, lo que generó que el tema inmediatamente se posicionara en la red.

Cateo a bodega debió ser con apego a la ley o se puede caer: Carbonell

Carlos Alvarado

El doctor en derecho Constitucional y director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Miguel Carbonell afirmó que “la ciudadanía veracruzana reclama un alto a la impunidad y por ello confían que el cateo realizado a una bodega en Córdoba, donde existen bienes muebles del ex gobernador y su esposa, se haya hecho con apego a la ley, de lo contrario con un amparo se pueden caer”.

En este sentido señaló que temas como el de la bodega incautada en Córdoba, con supuestos bienes de Javier Duarte de Ochoa y su esposa, Karime Macías, quedarán en show mediático si no terminan con sentencias condenatorias a quienes son acusados de desvío de recursos públicos.

Entrevistado, minutos antes de impartir la conferencia magistral “Los Derechos Humanos en los Juicios Orales”, el también catedrático de la UNAM subrayó que la actual administración y el trabajo de la Fiscalía General del Estado tienen que apegarse al Derecho y al nuevo sistema de justicia penal, de lo contrario todos los casos podrían quedar sin fundamento y sin castigos a los responsables.

Además indicó que aunque pocos lo digan públicamente, y no se diga en los medios de comunicación, pero hasta ahora el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa jurídicamente es inocente y no es responsable de los delitos que se le imputan, ya que no ha sido procesado por las autoridades competentes.

“Pero los procedimientos que se hagan, todos, cualquiera que sea, tienen que estar apegados a Derecho”.

En este sentido, confía que el descubrimiento de la bodega de bienes aparentemente de propiedad Duarte y de su esposa, Karime Macías, se haya realizado conforme a la Ley.

“Espero que haya habido una orden judicial de cateo y que en la orden se haya señalado con puntualidad cuáles eran los bienes que se estaban buscando. Si estos procedimientos no se instruyen conforme a Derecho con posterioridad se podrían afectar las acusaciones y a través de amparos quedarían sin fundamento”, advirtió.

Recordó que esto ya ha ocurrido en otras entidades, mencionando procesos mediáticos o llamativos como el famoso “michoacanazo”, o las “operaciones limpieza” de la PGR que terminaron con todos los acusados en la calle.

“Hay que ser cuidadosos en el aspecto jurídico, en esto creo que todos los mexicanos estamos de acuerdo, de buscar justicia, no venganza, que es diferente. No se trata de castigar por castigar, hay que castigar conforme a la ley y conforme a Derecho”, reiteró.

Agregó que el fiscal general del Estado, Jorge Winckler, tiene que cuidar las averiguaciones y las investigaciones, para que jurídicamente tengan fundamento y terminen sancionando a quienes robaron recursos públicos en Veracruz.

“Hay un fiscal general, Jorge Winckler, que conoce de Derecho y sabe cuál es el marco jurídico, tiene experiencia litigando y tendrá que hacer su trabajo de la mejor manera posible. La medida del éxito de cualquier fiscalía, de cualquiera que sea, es obtener sentencias condenatorias, todo lo demás es decorativo, ‘bla bla bla’, rollo”.

Por ultimo indicó que si al final nadie llega a la cárcel, todo lo que está ocurriendo será superfluo o debate mediático y no jurídico.

Anónimo que circula en redes

Redacción AZ

Karime y Yunes de “Letras, Cuentos y Ortografía”

Tras el “Fabuloso” descubrimiento dado a conocer hoy lunes por el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, en el sentido de haber encontrado el tesoro perdido que devolverá la calma a los Veracruzanos, así como los diarios personales de Karime Macías de Duarte, y de los juguetes de Javierín y Emilio, se pueden sacar las siguientes 10 conclusiones.

1.- Que Karime Macías tiene muy fea letra, pero tiene muy buena ortografía.

2.- Que Yunes Linares tiene mucho cuento, y muy mala ortografía.

3.- Que Karime Duarte le dejó muy clara la ruta para que Yunes encuentre el tesoro escondido.

4.- Que Javier ponía a Karime castigada contra la pared a realizar planas completas con ciertas frases.

5.- Que Yunes le quitó a Javier Duarte sus Palos de Golf con los que hizo varios “Hole In One” durante el sexenio.

6.- Que los más afectados por todo este show fueron Javierín y Emilio, ya que Yunes les decomisó sus carritos eléctricos, su lanchita a escala, y sus balones de fut-bol.

7.- Que Yunes Linares ahora si ya no tendrá excusa ni pretexto para firmar las ordenes de transferencia de pagos a alcaldes y empresarios con todas las plumas mont-blanc que le decomisó a Duarte.

8.- Que Yunes Linares encontró cuentas del Banco “BITAL” escritas de puño y letra de Karime Macias, por cierto “BITAL” desapareció allá por los años 1998-1999 por lo que será de BITAL importancia saber donde quedó ese Banco.

9.- Que Jorge WincKulín se mostró muy envidioso ya que al ver el cuadro de Javier Duarte posando, se le antojó uno igual para su oficina.

10.- Que Yunes Linares también pasó a fregar a Luis Angel Bravo “Fusculín 1”, ya que decomisó la guitarra con la cual daba conciertos de trova en Casa Veracruz, y con la cual pretendía hacerlo ahora en los Portales de Córdoba.