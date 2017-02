Ahora Gidi le cobra a Yunes

Connect on Linked in

Xalapa, Veracruz

La empresa GB Plus Intermercado, propiedad de Carlos Gidi, ahora le reclama al gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares un adeudo de 130 millones de pesos.

“En nuestra opinión –dice en otro tuit– @YoconYunes “jugó” con el anhelo de justicia de los veracruzanos. Las promesas de campaña fueron trampas”, aseguró en su cuenta de Twitter Carlos Gidi.

Hace unos días posteó: “Duarte se fue. Parte de su “estilo” se quedó. Veracruzanos debemos parar en seco el agravio en forma de “me vale madres” del @GobiernoVer”.

Igualmente retuiteó una nota sobre la renuncia de Fernando Yunes al Senado para buscar la alcaldía de Veracruz. “Amigos d Boca del Río y Veracruz; de verdad quieren seguir siendo ‘gobernados’ por una familia? No revivan monarquías con disfraz de democracia”.

La deuda viene desde el gobierno de Javier Duarte, con quien Intermercado tenía convenios. Dicha empresa ofrece préstamos a empleados de gobierno los cuales se cobran a través de la nómina. En diversas ocasiones empleados han señalado a esta y otras empresas de prácticas usureras y cobrar intereses desproporcionados muy por encima de los bancarios.

A finales del gobierno de Duarte, Gidi creó la asociación ONEA (Organización Nacional Anticorrupción), mediante la cual criticó al gobierno de Duarte y apoyó abiertamente a Yunes Linares, el candidato del PAN.

Ante la negativa de Yunes Linares de pagar adeudos institucionales del gobierno anterior, la página ONEA critica al nuevo gobierno

Actualmente tiene abierta una encuesta con la pregunta “¿El nuevo gobierno de Veracruz arruinó tu esperanza en el cambio?, y según Gidi a través de su cuenta de Twitter, reprueban a Yunes Linares. “Qué opina el @GobiernoVer? Casi 2000 votos y corriendo; 79 por ciento desfavorable. No es hora de poner más atención?

Hace unos días, el abogado de la empresa GB Plus Intermercado, aseguró que el fiscal Jorge Winckler Ortiz se ha convertido en el secretario de la venganza”. Nadie en el estado advierte que haya una verdadera voluntad por parte del actual fiscal de hacer las cosas distintas con relación al ex fiscal Luis Ángel Bravo Contreras; la Fiscalía General del Estado sigue sin tener autonomía a tal grado que se puede decir que es la Secretaría de la Venganza”.

También anunció que ante la ineficacia de la Fiscalía del Estado sobre las denuncias interpuestas por el adeudo que reclaman, interpondrán recursos legales ante instancias federales.