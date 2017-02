Asuntos Públicos – Chapulines por las municipales

Eduardo Coronel Chiu

Chapulines por las municipales

A los políticos brinca-brinca de cargos electorales, quienes dejan sin concluir el periodo del que ocupan para buscar otra posición igualmente electiva, se les conoce hoy peyorativamente como los chapulines; antes la metáfora visual del cartón era el trapecista, más amplia para representar la movilidad y rotación en la estructura de poder.

En la campaña electoral, cuando solicitaban a los ciudadanos que votaran por ellos, ofrecían ser gestores y cumplir con las responsabilidades inherentes a su representación política; implícitamente, desempeñar el cargo en toda su duración. Ahora van a la gestión de sus propias carreras políticas e intereses personales. Creen que hay un nuevo y mejor hueso en su horizonte.

Legalmente no tienen impedimento para tratar de promoverse a otro cargo público, pero en términos del compromiso ético, elector-representante, se evalúa como una deslealtad con el votante, un ejemplo de oportunismo del político. Aprovechan la ficción democrática para usar a los electores como trampolín personal.

Del Congreso local

El Congreso del Estado mostró los chapulines del actual proceso electoral.

Con apenas tres meses y medio en el cargo de diputados locales para el que buscaron el voto popular, cuatro efímeros legisladores ya pidieron licencia para ir tras otro hueso político. La diputación permanente autorizó ayer la salida de los cuatro fugaces; tres de ellos para participar en los procesos internos partidistas; si ganan, se postularán de candidatos a presidentes municipales en la elección que se llevará a cabo el próximo 5 de junio.

Hipólito Deschamps, del PAN, busca la candidatura de Medellín, Eva Felicitas Cadena del partido Morena buscará la alcaldía de Las Choapas; y Carlos Vasconcelos Morales del PRI (quien ni siquiera fue electo de manera directa sino que los designaron por lista plurinominal) irá de candidato por Coatzacoalcos.

Por su parte, María del Rosario Guzmán Avilés –hermana de Joaquín, cacique de Tantoyuca, aliado de los Yunes azules y actual secretario de Desarrollo Agropecuario– pidió licencia para entrar como senadora en la vacante que deja otro chapulín pero del Congreso de la Unión. Por ahora solo brincará Rosario al Senado hasta el 30 de junio, como que no está muy segura de que el titular Yunes Marquez la dejará concluir el periodo. Menos si sufre un revés en el puerto de Veracruz.

Del Senado

El hoy ex senador Fernando Yunes Márquez, hijo del actual gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares, paradójicamente alcanzó aquella posición en 2012 con el apoyo del entonces gobernador del PRI, Javier Duarte, hoy repudiado por ellos y por todos, pero alguna vez su promotor subterráneo.

No pocas veces contó a risotadas Javier Duarte que él había hecho senadores a ¡los tres Yunes!, los dos del PRI, Héctor y Pepe, que ganaron por mayoría; y Fernando del PAN, quien ocupó el segundo lugar y por tanto entró como primera minoría al Senado.

Veracruz Puerto, incierto

Fernando Yunes trata de treparse a la ola azul y buscar la presidencia municipal de Veracruz Puerto; obviamente con el apoyo familiar, padre gobernador, jefe del PAN-PRD y hermano, presidente municipal de Boca del Río, el municipio contiguo. Duarte le sigue apoyando, ahora indirectamente, sólo con su descrédito al PRI.

En el Puerto todavía no están puestos los demás candidatos. Ya se verá si el PRI podría dar la pelea para retener la alcaldía o Morena lleva un buen candidato apuntalado por la marca en ascenso. El clan de Yunes Linares cree que ya se la comieron; habrá que verlo.

Vasconcelos: chapulín de ida y vuelta

Carlos Vasconcelos, titular del membrete de la CTM regional del sur, va a una derrota electoral segura.

El PRI en Coatzacoalcos es el partido decadente y moribundo, la marca del desprestigio, hundido por diversos factores; el efecto pestilente de Duarte y los Macías, Tony, el suegro a la cabeza –éstos asentados en negocios y tráfico de influencia allá–; por la administración quebrada y fallida de Joaquín Caballero Rosiñol del PRI, el hartazgo del grupo de Marcelo Montiel que había dominado en los últimos años; la grave inseguridad y desempleo en la zona, y el ascenso consolidado de la votación a favor del partido Morena de López Obrador en las recientes elecciones consecutivas.

No gana el PRI Coatzacoalcos, ni de milagro. Vasconcelos, es el pronóstico, es un chapulín de ida y vuelta. Quizá lo sabe o lo intuye, por eso su licencia es hasta el 1 de julio; su suplente Armando López Contreras, podría ser diputado sólo un cuatrimestre, para el currículum. Por cierto ambos del grupo político del senador Pepe Yunes, a quien cada vez se le ve más lejos llenar el vacío de liderazgo estatal que aqueja al desquebrajado PRI; lejos también de ser candidato ganador al Gobierno del Estado en 2018. Un equipo que no creció.

Carrillo

El orgullo del Papaloapan, Tomás Carrillo Sánchez, dejó ayer el cargo de delegado del Instituto Nacional de Migración que desempeño de 2013 a la fecha.

Carrillo se registrará el sábado próximo en san Andrés Tuxtla como precandidato del PRI a la presidencia municipal de Cosamaloapan, su tierra natal.

Político hábil y funcionario competente, Carrillo ha combinado la administración pública –ha sido secretario y subsecretario de despacho en el Gobierno del Estado, y subprocurador regional de justicia– con el manejo electoral en su región; fue electo con amplio margen y nutrida votación diputado federal en 2009, ahora busca la alcaldía de Cosamaloapan, un bastión del PRI en la zona. Se probará de nuevo en el combate electoral.