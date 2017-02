Dale Dale – Corre, corre, para alcanzar candidaturas edilicias

Corre, corre, para alcanzar candidaturas edilicias

Como si fuera una feria del empleo político, así se comportan los partidos y los grupos que se mueven dentro de ellos. Somos una entidad con 212 municipios, de ahí que cada partido o coalición busque 212 candidatos o candidatas a las presidencias municipales.

Pero cada ayuntamiento se compone además de un alcalde o alcaldesa, de un síndico o síndica y de varios regidores, entonces los cargos son más de mil, según el tamaño del municipio, los grandes tienen hasta una docena de regidores.

Por esto las elecciones municipales de junio próximo levantan más polvareda y le ponen más pasión que cualquier otra, como lo que más abundan son las regidurías y éstas se reparten a prorrata entre todos los participantes de acuerdo con los votos que obtengan, hay más candidatos aferrados a conseguir ser regidor, un empleo en la mayoría de los ayuntamientos bien pagado, que se realiza con poco esfuerzo y que es seguro por 4 años. Así que al grito de ahora es cuando y penitente el que se quede fuera, ya se inició la estampida de todos los partidos por colocarse en puestos de elección municipal para vivir del cuento y de nosotros los que pagamos impuestos, de enero del 2018 a diciembre del 2021.

Que los “diarios de la ex virreyna en fuga” revelan más riqueza escondida

Filtran los sabuesos de la FGE que hay más propiedades y cuentas de bancos ocultas, en México y en el extranjero, que las que se habían detectado. Así mismo, delatan con mayor evidencia estas indiscretas páginas, supuestamente del puño y letra de Karime Macías de Duarte, a los mencionados prestanombres del antes súper poderoso matrimonio gobernante de Veracruz.

Será por esto que Manolo Ruiz Falcón, arquitecto de cabecera y acompañante en varios de los numerosos viajes que hizo el ex gobernador del estado Javier Duarte de Ochoa sobre todo a España, que ya contrató un carísimo despacho de abogados de renombre para que lo defienda y ampare, ya que tiene que aclarar de dónde compró una propiedad que aparece a su nombre como lo es un departamento con valor de más de 40 millones de pesos en la capital española, por supuesto pagado en euros, aunque el arquitecto no ha negado que era cercano al ahora prófugo de la justicia, asegura que esa propiedad la compró con su dinero.

No estará solo Manolo Ruiz en esto, pero es de los precavidos que no quiere que lo sorprendan como al “ingenuo” de Arturo Bermúdez.

Harry, el obsequioso

Parece que no le ha bastado al ex secretario de Turismo, Harry Grappa, el que aparezca en la primera lista de los duartistas perseguible$ y en su caso encarcelable$, pues hasta ahora no se sabe que le hayan pedido rendir cuentas ante la justicia, pues anda tan campante como si nada hubiera pasado, habiendo sido de los más cercanos, como secretario particular y de turismo de Duarte.

Harry piensa que algún día cercano podrá reactivarse en algún puesto político o algo similar, porque les anda mandando a algunos priistas y reporteros unas libretas, plumas y tazas con sus iniciales, mandándoles saludos, cosa que ni cuando estuvo en los cargos públicos hacia, lo cierto es que no se sabe, si es porque está implementando una estrategia de promoción política bastante austera o le quedaron esas cosas de su intento fallido por ser candidato a diputado local, y para que no las encuentren en bodegas, como ya está pasando, mejor las saca con ese pretexto, de hacer “regalos” postreros.