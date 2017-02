Asuntos Públicos – AMLO vuelve a tundir a Yunes

Eduardo Coronel Chiu

AMLO vuelve a tundir a Yunes

Andrés Manuel López Obrador, líder nacional del partido Morena, ya te tiene tomada la medida al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, es su bolsa para golpear, lo usa de punching bag; cada vez que viene y ahora lo hace más frecuente, AMLO obviamente en campaña electoral, provoca a Yunes con declaraciones, lo saca de balance, una vez atrapado por la carnada, el gobernador –que no necesita mucho para pelear– se enfrasca en la confrontación mediática, en la que el líder de Morena por argumentos y credibilidad pública, sale con ventaja clara ante el auditorio.

La fórmula ocupada antes por AMLO le funcionó de nuevo ayer. Desde que llegó y bajó del avión en su primera declaración descontó a Yunes. Simplemente dijo abiertamente lo que es sabido, pero pocos actores políticos se atreven a restregárselo a Yunes públicamente; en su estilo expresivo Amlo se mofó del montaje de Yunes sobre la bodega de Duarte y los diarios de Karime (acción, por cierto, observada ya por juristas como contaminante del proceso). AMLO resumió con: “Yunes sólo hace show, puro cinito con las propiedades de Duarte”, volviendo a la ecuación de corruptos, “Yunes es igual que Duarte”, criticando que tratara de presentarse como el paladín de la honestidad, “cuando es muy corrupto”. Y en la combinación, pidió a los veracruzanos que no se dejen chorear, a la vez que señaló el plan de familia –imponer a uno de los hijos, Fernando, el senador con licencia, como presidente municipal de Veracruz, y al otro hijo, actual presidente municipal de Boca del Río, Miguel, como su sucesor como gobernador el año próximo. Sólo los desinformados e ingenuos podrían no saber o imaginar ese proyecto, la fantasía dinástica.

Descontrolado

Eso bastó para que Yunes perdiera el control y se figurara que podría sacar provecho de posar para un video mensaje de marketing, un ataque furibundo con adjetivos notoriamente inaplicables al adversario; diseñaron el contenido con las vísceras y el coraje, como desahogo ofensivo. Se ve que les dolió.

Le imputó Yunes a AMLO desequilibrio mental, desquiciado –aparte de bocón, autoritario y también corrupto–, evidentemente fuera de lugar, ya que AMLO podrá tener otras características de personalidad pero no la del desequilibrio mental o el desquiciamiento, aspecto que el pequeño gobernador en ciernes (como el Minimí de papi), el alcalde de Boca intenta emular con una tercia de insultos: «loco, estúpido y farsante (no, el muchacho no piensa mucho).

Termina Yunes su spot (se maquilló para la cámara) acusando a AMLO de haber recibido dinero de Duarte. Y creyéndose sus ficciones, dice para los incautos que AMLO debe estar preocupado porque en la bodega de los cachivaches de Duarte, el setting de su última puesta en escena, podría haber “documentos probatorios de que recibió dinero de Duarte. ¡No me digas, que me lo voy a creer!

El reto y las “pruebas”

El contraataque de AMLO, también en video, llegó pronto. Además de darle un repaso, retó a Yunes a que presentara pruebas de que recibía dinero de Duarte, con apuesta; si lo hacía, AMLO se retiraría de la política; de lo contrario, Yunes debía renunciar al cargo de gobernador; además de que no le está haciendo ningún bien a Veracruz.

Sin poder salirse del ring, como si lo más importante en la agenda del gobernador de Veracruz fuera intercambiar golpes facciosos personales con un adversario político, Yunes volvió a filmar otro video de respuesta. Y ofreció sus seudo pruebas: que López Obrador recibía 2.5 millones de pesos mensuales ¿a su cuenta personal, hay algún video? No. Como para arguende placero las pruebas de Yunes: que lo recibía mediante los pagos a los representantes de la comunidad de Tatahuicapan para dejar funcionar la presa Yuribia ¡¡¡¡¡¡

La segunda vía a través de Gabriel Deantes y que va a subir el audio; un tema de guerra sucia de la pasada campaña electoral, que es una especulación fabricada con una grabación fanfarrona de Gabriel Deantes; ninguna prueba fehaciente. Y la tercera vacilada, de la Secretaría de Educación, donde despachó como oficial mayor un plazo corto la pareja de su hermano. Y con la desfachatez de su estilo, pretende ante la cámara haber hecho una demostración impecable, y exige a AMLO que renuncie; cuando que sus habladas no hacen prueba más que de su argumentación falaz. No le teme Yunes al ridículo, en su desesperación por contener el ascenso político de Morena, la segunda fuerza ya, y el impulso de AMLO hacia la Presidencia de la República el año próximo.

Mientras los problemas prioritarios del estado, la depresión económica general, la crisis de las finanzas públicas y la incontenible ola delictiva, el gobernador Yunes se dedicó a filmar spots de confrontación con el líder nacional de Morena, y de todas formas AMLO lo vapuleó.

Tormenta en vaso de agua

Hipersensibles o maiceados, hubo ayer una corriente de reacción en contra de Andrés Manuel López Obrador. En su primera declaración en el aeropuerto de Veracruz, después de tirarle metralla a Yunes y promover a su partido Morena, hubo reporteros insistentes en cuestionarle el presunto reclutamiento de ex priistas, panistas o perredistas, algunos de ellos con mala imagen pública. Ante la reiteración, AMLO se cerró a seguir la entrevista y se escudó en frases alusivas a los medios y su relación con el gobernador Yunes.

Dijo para finalizar: “Lo que yo estoy viendo es que Yunes ‘maicea’ bastante aquí a los medios de información. Reparte maíz con gorgojo”.

La amplificación de este tema, e incluso la incorporación oficiosa de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas (CEAPP) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), rasgándose las vestiduras por la grave ofensa a la “libertad de expresión”, en el contexto resultan funcionales al punto de vista de Yunes. Una penosa subordinación a la agenda personal, no institucional de Yunes Linares.

Podría considerarse una declaración desafortunada de AMLO, pero de eso a prestarse al juego del golpeteo de Yunes, es otra cosa.