Dale Dale – AMLO, “un verdadero peligro” para los planes de Yunes Linares

AMLO, “un verdadero peligro” para los planes de Yunes Linares

Parece que en Veracruz, en lugar de estar trabajando, el gobernador del estado se la pasa peleando, porque ante la visita de Andrés Manuel López Obrador a nuestro estado, se preparó Yunes Linares para caerle con todo, queda claro que para él, es el enemigo político a vencer en las próximas elecciones, las de este año y del próximo.

El clan Yunes Linares-Márquez percibe a AMLO y a Morena como “un verdadero peligro” para sus planes de apoderarse de Veracruz, cuando menos por otros 6 años más después del 2018. No es para menos, el crecimiento de Morena lo coloca como la fuerza política con mayores probabilidades de ganar la Presidencia de la República y varios estados el año próximo, eso preocupa en extremo al jefe de la dinastía, el gobernador Yunes, quien va a tratar de imponer a sus hijos como candidatos a gobernadores, uno detrás del otro y López Obrador y su partido en estos momentos se han convertido en el principal obstáculo para su pretensión de una dictadura nepótica.

Por esto vemos que le dedica más recursos y tiempo a confrontarse con el líder de Morena que a atender los problemas más importantes de nuestro estado que son muchos y cada día empeoran.

La dirigencia estatal panista, un cero a la izquierda

La dirigencia estatal panista, por lo visto, sólo está de adorno, eso sí ganando muy buenos sueldos del erario público, de las prerrogativas que reciben y de los que metieron a trabajar al reciente gobierno en funciones emanado de su partido, pero el mismo Yunes Linares junto con sus hijos se han convertido en los dueños de la franquicia PAN de Veracruz, no parecen dejar que nadie más salga a entrarle al ruedo del escenario político, para ser ellos los únicos que tengan reflectores.

Ya estaba listo el gobernador con su pelo teñido, perfectamente maquillado y con su carísimo traje recién planchado, para filmar su video, en donde fungió o más bien fingió que le “respondía” a López Obrador, con la diferencia de que López Obrador viene durante 3 días de gira, como fue anunciado con anterioridad a actos de promoción en distintos municipios del estado, cerrando el viernes en Actopan y Alto Lucero para después retirarse.

Lo que más parece haberle molestado a Yunes es que haya declarado López Obrador que no sabe cómo los veracruzanos le van a permitir a Yunes el que pretenda imponer a su hijo menor de alcalde de Veracruz y al mayor dejarlo de sucesor en el Gobierno del Estado, pretendiendo hacer un gobierno de 14 años y en donde sus contrincantes reales son los abanderados por Morena que ya ganaron algunas curules en el Congreso local sin casi campaña ante el hartazgo que hay en los ciudadanos.

Los dirigentes del PAN y sus cuijes del PRD no dijeron ni pio, pues no les autorizó su patrón el gobernador a hablar del tema.

Hasta tortas de la “Rielera” en la dizque bodega de Duarte

Luego de la supuesta bodega encontrada con puros cachivaches y baratijas, cosas que no tienen mucho uso y una que otra pluma Mont Blanc, por cierto dicen que también habían unas tortas de la “Rielera” que ya por las prisas no se pudo ni comer Duarte, ni llevárselas para el camino, eso sí han vuelto a recordar que casualmente el diputado local del PRI, Juan Manuel del Castillo, no ha sido llamado a cuentas ni amenaza de desafuero tiene, al igual que su homólogo que llegó por el Panal, Vicente Benítez, ambos en la campaña a gobernador fueron estandartes de muestra de la corrupción y ahora no los tocan ni con el pétalo de una rosa, de cuántos millones habrá sido el precio de su impunidad.

Chismes al calce

Muchos casos de feminicidios hay en el estado y otros temas que involucran a las mujeres, pero el Instituto Veracruzano de la Mujer no parece tener impulso alguno y menos ser nota, será porque a la panista Sara Gabriela, titular del mismo, no está en los intereses de los que ahora mandan en el PAN para ser tomada en cuenta en un futuro ni cercano, ni lejano en ningún proyecto.

En donde el PRI está perdido es básicamente en Tuxpan y Poza Rica, el candidato del PRI en Poza Rica es el reciclado funcionario Yarid Christfield Lugo, que se desempeñó como funcionario en la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) de Veracruz durante los últimos 12 años, con este inexperimentado cuadro es difícil que logren la alcaldía de dicho municipio. Mientras que en Tuxpan será el doctor Francisco Arango Graña ex jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 2, una “micha fría” para el priismo tuxpeño.