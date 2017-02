Insisten alcaldes en solución para los adeudos

XALAPA

Al lamentar la falta de diálogo del Gobierno del Estado con los alcaldes veracruzanos a quienes se les adeudan participaciones federales de 2016, el alcalde Américo Zúñiga Martínez aseguró que cuando hay diferencias entre los órdenes de gobierno el único que pierde es el pueblo a quien se le sirve.

“Entendemos que no hay posibilidades de pago inmediato, pero lo que no se puede admitir es que no haya posibilidades de diálogo al respecto. Eso es lo que no se entiende. Cuando hay una diferencia administrativa entre un orden de gobierno y otro, nadie gana. Cuando hay una diferencia, una rispidez en esta relación sí hay alguien quien pierde y este es el pueblo”, aseveró.

Luego de reunirse con el Senador José Francisco Yunes Zorrilla y munícipes en un salón de un restaurante de la ciudad, dijo que en su historia, Xalapa ha registrado ya momentos en donde el Gobierno del Estado y el municipal no se han entendido y ahí lo que se lastima es el ejercicio de la política, lo que se vulnera son los resultados a los que la gente aspira.

“No están las cosas como para darnos el lujo de tener estas diferencias. Vamos a seguir impulsando una coordinación y un trabajo conjunto que se debe de dar entre el Gobierno del Estado y los gobiernos municipales a fin de atender nuestros problemas”, destacó.

Reiteró que los alcaldes “no hemos dejado de reconocer que los fondos federales están llegando a las arcas municipales, porque es lo que la ley ordena, porque son fondos de naturaleza federal, porque están etiquetados y porque merecen tener esta puntualidad. Lo que se adeuda son fondos de 2016”.

Dijo que requieren una solución al problema de los adeudos y conocer el mecanismo financiero que se utilizará, ante una propuesta que hizo el propio gobernador Miguel Ángel Yunes Linares de hacerle frente a los adeudos.

Aquí lo que queremos definir es qué vehículo financiero pudiera atenderlo, simple y sencillamente.No vamos a entrar en una polémica.El gobierno estatal reconoce este faltante. Nosotros lo tenemos registrado.Seguiremos impulsando el diálogo y no queremos entrar en otras circunstancias que pudiéramos, lamentar porque nosotros no andamos en campaña”, concluyó.