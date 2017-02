Dale Dale – AMLO en Xalapa

AMLO en Xalapa

En un hotel de la capital del estado, donde la tarifa no llega a 900 pesos por noche, pernoctó el líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, quien utilizó de centro de operaciones Xalapa, a donde se dio el desfile de candidatos o aspirantes para los distintos puestos que se van a disputar en las elecciones municipales del próximo 4 de junio, sobre todo los aspirantes a las alcaldías, por que ahora resulta que varios son los tiradores que andan buscando ser candidatos por Morena para muchos de los 212 municipios de nuestro estado.

Rocío Nahle, diputada federal y coordinadora del grupo de legisladores de Morena, es la que más se anda operando y le dan la comisión de estar en el proceso de selección de los que serán los candidatos en Veracruz. La altas expectativas de obtener victorias en muchos de los ayuntamientos le pone más interés al proceso, porque ganando más municipios será como puedan apoyar más para la siguiente elección y la cual será a “morir”, a darlo todo con López Obrador porque o gana o ya no habrá un mañana como candidato la presidencia de México por cuarta vez.

Ahora Morena es el partido más atractivo

Por Xalapa hay dos anotados, Hipo y Paco, parece que son los finalistas para un municipio donde Morena ha dominado ampliamente las dos últimas elecciones, pero en lugares como Medellín hasta cuatro precandidatos se dieron cita. Se ve que varios quieren ver si se cuelan con la ola de López Obrador y con aquello de que muchos ciudadanos ya no quieren votar ni por el PRI ni por el PAN y menos por el PRD, luego de que la izquierda perredista anda muy de la mano de la derecha panista.

Yunes quiere ver si les da el bajón a Anaya y a la Zavala

Se ve que lo que tiene desesperado a Yunes Linares es el ver el crecimiento de López Obrador y su partido Morena en el estado de Veracruz, será por esto que a como dé lugar anda buscando un debate “formal”, el problema es que políticamente Yunes no está a la altura de el líder de Morena, pues que se sepa no tiene la mínima posibilidad de ser candidato para el año próximo a la Presidencia de la República, pues en su actual partido, el PAN, está a “años luz” de acercarse al líder nacional, Ricardo Anaya, o a Margarita Zavala, esposa del ex presidente Felipe Calderón, vaya ni siquiera está a la altura de Rafael Moreno Valle, ex gobernador de Puebla.

Para los mismos panistas Yunes Linares, fuera de perseguir hasta ahora infructuosamente a Javier Duarte, no ha concretado nada de lo que prometió en su campaña a gobernador, como quien dice está nada más queriendo hacerse de publicidad a costa de AMLO.

La familia está de acuerdo: hay que acomodarse en donde más convenga

El colmo del descaro es el caso del ex alcalde David Velasco Chedraui, quien ahora resulta que evocando a su tía, Irma Chedraui, anda buscando que otra sombra lo cobije, pues se anda anotando para pretender ser candidato por la coalición PAN-PRD, intentando que los ciudadanos xalapeños se olviden de su pasado priiista. Se ve que ha de pensar que como está estrenando esposa, también debe estrenar partido político. Recordamos que su paso por la alcaldía de Xalapa se lo debe al ex gobernador priista más odiado por Yunes Linares, Fidel Herrera Beltrán.

En Mina el PRI quiere seguir con el cacicazgo de los Wade

El abanderado del PRI en Minatitlán será el hijo del dirigente petrolero Jorge Wade González, Saúl Wade León, quien renunció a su cargo de tesorero municipal del ayuntamiento de Minatitlán el pasado 23 de noviembre. Dicho sea de paso, la renuncia del ahora ex tesorero municipal se da en medio de la división entre ediles, pues hay fuertes acusaciones de CORRUPCIÓN en contra del citado funcionario municipal. ¿Esos son los candidatos transparentes que busca el tricolor?