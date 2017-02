Denuncia empresario irregularidades en contratos de Secretaría de Salud

Carlos Alvarado

El empresario Alejandro Cossio Hernández denunció públicamente que el titular de la Secretaria de Salud de Veracruz, pretende adquirir diversos servicios médicos por más de mil millones de pesos, sin hacer licitaciones públicas nacionales y asignar las compras de manera directa a diversas empresas.

Además dio a conocer que de no respetar el contrato que su empresa tienen con la Secretaría de Salud, promovería una demanda en contra de esta dependencia por el adeudo de 50 millones de pesos que tiene el Gobierno del Estado y por actos de corrupción, al excluirlo y favorecer a otras empresas.

“Mis contratos formalmente vencieron el 31 de diciembre; sin embargo, dado que la actual administración no ha hecho licitaciones, me dieron una ampliación de contrato que están por vencerse en unos días. He estado en la Secretaría de Salud, en muchas reuniones, sobre todo preguntando y saber cuándo serán la próxima licitaciones que el nuevo gobierno se comprometió a hacer en absoluta transparencia”, dijo

En este sentido señaló que “mi sorpresa es que el día de ayer, descubro que no nada más no pretenden licitar, sino que pretenden a través de una estrategia jurídica asignar los contratos por más de mil millones de pesos a diversas empresas que fueron proveedoras del actual secretario Arturo Irán Suárez Villa cuando él era el director del ISSSTE en Puebla.

“El tema es que la ley obliga a que se hagan licitaciones y más por contratos que suman por más de mil millones y en donde el nuevo gobierno de la honestidad en Veracruz era hacer pública las licitaciones y obviamente que gane quien ofrezca los mejores precios para la institución y quien sea más transparente en su proceso”, añadió.

Indicó que entre las empresas a las que se pretende beneficiar son la empresa Lacza y a otras empresas que han sido proveedores del ahora secretario de salud, cuando fue funcionario en el ISSSTE.

Comentó que si son buenas empresas y ganan conforme a la Ley el estará de acuerdo. Sin embargo, cuestiona por qué no pretenden hacer a licitación pública.

En este sentido, advirtió que de no ser recibido el lunes por el gobernador, el martes interpondrá la denuncia ante la Secretaría de la Función Pública a la Secrearía de Salud estatal por no actuar conforme a derecho.

Finalmente, detalló que su empresa atiende enfermos de riñón en siete hospitalres en el estado, los cuales pueden perder la vida en menos de 48 horas si no le pagan y si no se transparentan los procesos de licitación, pues suspendería los servicios.