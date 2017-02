Exigen empresarios castigo para responsables de saqueo del estado

Connect on Linked in

Luego de que se diera a conocer que el Gobierno del Estado no solventó 58 mil 868 millones de pesos del ejercicio público 2015, el presidente de la Asociación Mexicana de Directores de Obras, Peritos, Responsables y Corresponsables, del Estado de Veracruz, Augusto Zamora Lara afirmó que se debe sancionar a todos los involucrados en el saqueo de las arcas del estado.

“La falta de infraestructura, de programas, como sociedad lo percibíamos. No se hacía nada y realmente fueron muchas las acciones que se dejaron de hacer y las consecuencias las estamos viendo hoy”, comentó.

Opinó que debido a lo anterior el estado se paralizó y que la reactivación económica va a costar mucho trabajo.

Zamora Lara agregó que que cada día se va de escándalo en escándalo, se sabe de los excesos de una clase política a la que lo menos que les importó fue el futuro del pueblo, pues actualmente Veracruz se ha quedado rezagado, pues el crecimiento es nulo.

“Lo que esperamos es que la autoridad actúe, principalmente la Fiscalía, pero que también la Federación asuma su responsabilidad, ya que ellos sabían de todo esto. La Secretaría de Hacienda conocía de todos los movimientos que se hacían; la Secretaría de la Función Pública estaba enterada también y no hubo acción alguna, sino hasta ahora que empiezan a reaccionar a una realidad que no se puede ocultar”, abundó.

En este sentido reiteró que “se debe sancionar a todos los involucrados en la medida de su responsabilidad, cada quien debe ser sancionado por lo que le corresponda, en el caso del Orfis es un organismo que tiene la obligación de informar de ejercicios anteriores y por temas de ley lo hacen a destiempo, cuando ya desaparecieron los recursos, otros están tan campantes moviéndose en el país o fuera del país, sin mayor zozobra y las consecuencias las estamos pagando nosotros”.

Finalmente afirmó: “tiene que haber castigo, tiene que hacerse justicia, lo más pronto posible, pero sobre todo ver cómo se puede superar el problema, ya que no podemos seguir así”.