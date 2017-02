Incumplen municipios con la transparencia por desconocimiento: Invedem

Redacción AZ

El director del Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal (Invedem), Ángel Deschamps Falcón, afirmó que la principal razón por la cual los municipios incumplen con la transparencia es que no tienen conocimiento en la materia

Comentó que se encuentran realizando capacitaciones a los municipios para poder abatir el incumplimiento de las leyes de transparencia que han realizado hasta el momento.

“Ya no hay pretexto porque es obligatorio y tienen que cumplir con estas reglas, tendrán que hacerse las formas para que cumplan con esto (…), todas las gentes que manejan presupuesto la van a tener como una obligación”, afirmó.

Aseguró que han detectado que los municipios tienen interés en cumplir con sus obligaciones, sin embargo en su mayoría el problema se debe a la falta de capacitación.

“También por falta de conocimiento, a veces no nada más es las ganas de ocultar algo, sino inclusive por falta de conocimiento algunos no lo han llevado a cabo”, sentenció.

Deschamps Falcón indicó que existen algunos municipios que no cuentan con su portal de transparencia ni los murales, tampoco con los organismos de transparencia.

Señaló que estos tienen la obligación de realizarlos, ya que no se trata de una cuestión opcional sino un mandato por ley.

“Todos los municipios lo tienen que tener, y el que no lo tenga hoy es el momento para aprender (…), hay muchos municipios que todavía no tienen ese portal pero eso es justamente lo que venimos a hacer, como pueden llevarlo, como llevarlo a cabo”, afirmó.

El director del Instituto Veracruzano del Desarrollo Municipal aseguró que en caso de que algún municipio no se ajuste a las normas y leyes estatales, podrían realizar sanciones.