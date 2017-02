Yunes no probó nada, debe irse: AMLO

Ciudad de México

El líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, respondió a la acusación de haber recibido dinero de Javier Duarte, el ex gobernador de Veracruz, sostenida por Miguel Ángel Yunes Linares, actual mandatario de ese estado.

“El miércoles, Yunes Linares se fue por las ramas. Me acusó de estar recibiendo dinero de Duarte; no pudo probarlo. Y como me comprometí a que si lo probaba me retiraba, ahora les puedo informar que seguiré ejerciendo el oficio de la política”.

“Yunes Linares no va a renunciar al Gobierno de Veracruz porque es un cínico, un corrupto”, dijo López Obrador durante su gira informativa por los municipios de Chiconquiaco, Miahuatlán y Tepetlán, en Veracruz.

De gira por diversas regiones del estado, López Obrador declaró que no sostendría encuentro alguno con el mandatario, con quien lleva dos días cruzando acusaciones.

“No me puedo reunir con él, porque corro el riesgo de perder la cartera”, dijo.

Sobre las elecciones federales, presidenciales y legislativas, que se llevarán a cabo en el 2018, el líder de Morena afirmó: “Vamos a enfrentar a la banda de la moronga azul, a los Yunes, a los Calderón, a los que forman parte del PRIAN. No sólo Salinas y Peña, también Fox y Calderón y Yunes Linares, Moreno Valle (este aprendiz de mafioso) y Anaya. Todos ellos son parte de la banda de políticos corruptos que han llevado a nuestro país a esta decadencia”.

Aunque aclaró que “mi fuerte no es la venganza, porque lo que buscamos es la justica”, López Obrador aseguró que “toda esta maleantada (sic), como Yunes, no van a ocupar ningún cargo en el próximo gobierno democrático de México.”

Expuso también que Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, no fue procesado debido a la corrupción del país.

“Hicieron un acuerdo arriba entre (Enrique) Peña Nieto y Miguel Ángel Osorio Chong con Yunes Linares, además de que Duarte financió la campaña de Peña con dinero del presupuesto de Veracruz, por ello se permitió que Duarte se escapara. Es la misma mafia, se les hizo fácil”.

Insistió en acusar a Yunes Linares de “darle atole con el dedo” a la mayoría del pueblo de Veracruz, aunque quiera “hacer ver que es el justiciero. Pero no ha hecho nada, pura faramalla, pura propaganda. Que si encontraron una bodega, y ahí el diario de la esposa de Duarte, y no sé cuántas cosas más, puros arguendes; quieren engañar a la gente”.

Acompañado por los diputados federales de Morena, Cuitláhuac García y Rocío Nahle, López Obrador pidió unidad entre los veracruzanos. “Hay que mandar por un tubo a quienes compran los votos en la temporada electoral”, concluyó.