Exige Ochoa Reza investigación precisa sobre Duarte y AMLO

Connect on Linked in

EL UNIVERSAL

Este viernes, el presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, demandó a las autoridades ministeriales y electorales del país “una investigación precisa” sobre el intercambio de acusaciones entre López Obrador y Yunes “y que no queden esos actos de corrupción sin castigo ejemplar”.

Dijo que en el PRI “rechazamos profundamente los actos del expulsado Javier Duarte (a quien calificó de ex priísta). Hemos dicho con toda puntualidad que los corruptos deben terminar en la cárcel y, en este caso, la corrupción de Javier Duarte alcanzó a López Obrador”.

Entrevistado al concluir el 81 aniversario de la CTM, el líder del Revolucionario Institucional dijo que el PRI recurrirá al INE y a la Fepade para hacer una denuncia por el uso de recursos de procedencia ilícita en las campañas electorales de Veracruz.

“Que se investiguen los audios que ha presentado el gobernador de Veracruz y las evasivas de Andrés Manuel López Obrador, quien no se hace responsable de sus actos y los de su partido, que merecen una investigación clara, con resultados contundentes, de las instituciones correspondientes”.

Tras demandar que estos actos no queden impune, Ochoa Reza precisó que los recursos ante el INE la presentará su representación ante el organismo electoral.

Insistió: “También acudiremos a la Fepade y estamos exigiendo a las autoridades de procuración de justicia que investiguen claramente los hechos que señalan actos de corrupción de Andrés Manuel López Obrador y de Morena en Veracruz, vinculados con Javier Duarte”.

Por la mañana la dirigencia nacional del PRI anunció que interpondrá una queja ante el INE a fin de que dé vista a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y se investigue la supuesta relación entre Andrés Manuel López Obrador y el gobierno del ex gobernador Javier Duarte.

Tras el audio difundido sobre una supuesta negociación entre el tabasqueño y Duarte para apoyar a Morena, llamó a las autoridades ministeriales y electorales para que investiguen a fondo los posibles actos de corrupción entre el ex gobernador y el partido de López Obrador para intervenir en las elecciones a gobernador de Veracruz de 2016.