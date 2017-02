Pide Arquidiócesis a Yunes dejar pleito con AMLO y resolver los problemas de Veracruz

Connect on Linked in

XALAPA

El vocero de la Arquidiócesis de Xalapa, José Manuel Suazo Reyes, advirtió que Veracruz tiene problemas más grandes como la inseguridad, el empleo y salud, por lo que el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares “no debe distraerse en pleitos mediáticos, porque no benefician ni abonan en nada a los ciudadanos del estado” como el que tiene con el líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador.

“Yo en principio percibo que Veracruz tiene problemas más grandes como es el tema de seguridad, el tema del empleo y el tema de la salud, y el tema de la educación, son temas mucho más importantes en donde el gobernador debería de estar consagrado y no distraerse en este tipo de pleitos mediáticos que solamente abonan a la especulación y creo que el gobernador es para todos.”

A decir de Suazo Reyes, el espectáculo mediático que se ha dado entre el mandatorio estatal con el líder de Morena en los últimos días no abonan ni benefician en nada a los veracruzanos.

“Yo creo que ese tipo de espectáculos que se están dando no es oportuno ni es de un nivel político correcto. A los veracruzanos nos interesa los problemas que tenemos nosotros y los pleitos personales y ese tipo de revanchismo que se está dando no abonan y no nos beneficia en nada y solamente distrae la responsabilidad del gobernante.”