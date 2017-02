Realizan concierto de gala Por amor a Xalapa

Redacción AZ / Xalapa

Un extraordinario espectáculo músico-vocal ofrecieron más de 30 artistas en el auditorio de la Iniciativa Municipal de Arte y Cultura (IMAC). El público aplaudió por más de dos horas en el Concierto de Gala Por Amor a Xalapa, que incluyó piezas de ópera, zarzuela, comedia musical y clásicos de la música internacional y mexicana.

Bajo la dirección artística del tenor xalapeño Armando de la Mora, cantantes experimentados alternaron con jóvenes talentos para interpretar piezas de ópera como Barcarola, Au fond du temple, O mio babbino caro, Dein ist mein ganzes herz, Bess you is my woman now, Suzel buon di, Labios callados y Dunque è proprio finita.

El pianista clásico Patricio Amezcua acompañó también el segmento de zarzuela, donde ofrecieron Al pensar en el dueño de mis amores y Hace tiempo que no vengo al taller. En música internacional y mexicana, All I ask of you, Strangers in Paradise, ¿Tú me amas?, Regresa a mí, Unforgettable y Con te partirò.

Además se escucharon temas como Imaginar, The prayer, Vivo por ella, Quizás quizás, Bésame mucho, Mi amor por ti, Por amor y Noche de luna en Xalapa. La dirección musical estuvo a cargo del maestro Zurisaddái Sastré, y en la instrumentación, Paco Aragón, Alberto Aguilar, Javier Cabrera y Óscar Terán.

El concierto Por Amor a Xalapa logró reunir a artistas experimentados como Patricia Ivison, Claraliz Mora, Graciela Pérez, Adriana Sanabria, Cynthia Toscano, Sandra Lohr, Messe Merari, Doris Riaño, Mariano Fernández, Oliver Purckhauer y Persi Vignola.

Pero también conjuntó a nuevos talentos, como Ana Cecilia Echegaray, Tania Solís, Karla Portilla, Perla Vargas, Fernanda Hernández, Francisco Riveros, Dulce Amoroz, Evelyn Castillo, Geraldine Gálvez, Camila Luna, Paola Morales, Siria Pérez, Julieta Ornelas, Michelle Valdez y Dafne Valdivia.