Salió toda maleantada a defender a Yunes: AMLO

Connect on Linked in

EL UNIVERSAL

Andrés Manuel López Obrador afirmó que “toda la maleantada” salió a defender a Miguel Ángel Yunes luego que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) inició una carpeta de investigación por el presunto desvío de recursos durante la administración de Javier Duarte en Veracruz a favor de Morena.

“Yo tengo una protección, tengo un escudo que me protege. ¿Cuál es ese escudo? Mi honestidad, a mí me pueden llamar peje, pero no soy lagarto”.

“Salieron a defender a Yunes Linares, Calderón, su esposa, Anaya, el del PRI y una cosa que se llama Fepade, en fin, toda la maleantada”.

Por la tarde, la Fiscalía, dependiente de la PGR, informó que el desvío de recursos se habría hecho por medio de los entonces funcionarios de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social estatales por lo que se inició la carpeta de investigación correspondiente ante el Ministerio Público de la Federación, en funciones de Fiscal Federal.

Este jueves, Yunes Linares lanzó un mensaje a través de sus redes sociales en el que retó a López Obrador a debatir públicamente para presentar pruebas de sus presuntos actos de corrupción.

“El dirigente nacional de Morena rechazó debatir con el panista porque, dijo, corro el riesgo de perder la cartera.

López Obrador dijo en una brevísima declaración “que no sostendría encuentro alguno con el mandatario”, con quién lleva dos días metido en un pleito verbal.

Luego de las acusaciones que implicaban desvíos de recursos durante la administración de Javier Duarte, hoy prófugo de la justicia, hacia Morena en Veracruz, el PRI se pronunció porque la Fepade indague si hubo actos de corrupción el ex gobernador y el partido de López Obrador para intervenir en las elecciones a gobernador de Veracruz de 2016.