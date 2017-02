Yunes no gobierna por obsesión con Duarte.

EL UNIVERSAL

Los encuentros entre ambos fueron varios. Javier Duarte de Ochoa y Miguel Ángel Yunes Linares no sólo se saludaron durante 2012, sino que comieron, bebieron y pactaron acuerdos políticos.

El encuentro fue privado, pero Duarte se encargó de dar detalles. El pacto fue muy simple: apoyo a Fernando Yunes Márquez, hijo del hoy gobernador para que lograra la senaduría, y cerrarle espacios al ex líder panista Alejandro Vázquez y al entonces consejero Julen Rementería (hoy secretario de Infraestructura con Yunes).

“Fue una dinámica de entendimiento y de civilidad política”, justificó hace un par de años sobre esos encuentros Javier Duarte, hoy enemigo público número uno de Yunes Linares.

A cinco años de distancia, Duarte es prófugo de la justicia y Yunes enfoca el 90% de sus acciones y discursos a recordar el mal gobierno del priísta, así como a “recomponer” todo lo malo.

A 86 días de haber tomado protesta como gobernador, en 90% de sus discursos y entrevistas —según un recuento periodístico— refiere la grave crisis en que dejaron a Veracruz y en 70% de sus acciones son para denunciar las irregularidades duartista.

La obsesión desde el primer día. El 1 de diciembre, en tribuna del Congreso, el discurso de toma de protesta se enfocó a Duarte y Yunes anunció que logró recuperar mil 250 millones de pesos de bienes muebles e inmuebles que estaban en poder del prófugo o de sus socios. “No olvido, no perdono, no amnistía”, dijo.

Durante más de dos semanas, el mandatario se enfocó exclusivamente al tema de Duarte en medios de comunicación; y desde la segunda semana de diciembre a la fecha en sus discursos siempre, invariablemente, menciona directa o indirectamente a Duarte.

Desde un operativo para recuperar el rancho “El Faunito” en Fortín, pasando por detalles sobre cómo los supuestos socios del prófugo Moisés Mansur Cysneiros y Juan José Janeiro delataron a su amigo, hasta emergencia financiera para exigir un rescate de la federación y autorización para reestructurar la deuda pública.

A través de su amigo, el fiscal General del Estado, Jorge Winckler, logró que fuera a prisión el ex director del Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el gobierno de duartista, Leonel Bustos Solís por un presunto desvío de recursos públicos por dos mil 300 millones de pesos, sin embargo a la semana salió en libertad.

El ex secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita es el único ex funcionario que está en prisión acusado de enriquecimiento ilícito; y la mayoría de los secretarios de Despacho del actual gobierno panista llevan una revisión minuciosa de la gestión anterior, lo que ha derivado en la presentación de 24 denuncias penales.

Las acciones “oficiales”. Bajo el argumento que le dejaron una entidad endeudada, Yunes solicitó al Congreso del estado reestructurar la deuda pública que asciende a 42 mil millones de pesos para poder ampliar a 50 años su pago; pero no ha logrado consensuar entre los diputados locales, pues su partido, el PAN, ni su aliado, el PRD, tienen mayoría.

Ante medios de comunicación denunció supuestos tratamientos con agua destilada a niños con cáncer, lo cual —según autoridades federales- nunca ocurrió; y a la par presentó denuncias penales en contra de Duarte y del ex gobernador Fidel Herrera.

Entre sus acciones de gobierno, se encuentra el haber solicitado al Congreso que eliminara la foto multas, pero desde mayo del 2016 el propio Duarte las había cancelado en las principales ciudades.

Mientras, en diciembre se contabilizaron 100 ejecuciones; y para enero 102, según informes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La entidad se ubicó en el cuarto lugar a nivel nacional con mayor número de homicidios dolosos.

Febrero lo cerrará con un enfrentamiento verbal con el dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador; pleitos con los alcaldes que demandan el pago de adeudos; y protestas de enfermeras, académicos de colegios y deportistas paraolímpicos porque mantiene la misma ruta de su antecesor de frenar pagos.