Asuntos Públicos – Inflan un globo para bobos contra AMLO

Eduardo Coronel Chiu

Inflan un globo para bobos contra AMLO

La confrontación entre el líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, sostenida por tres días consecutivos a través de videos y declaraciones, atrajo la intervención oficiosa de actores externos, sumados como pandilla del lado de Yunes.

No ha resultado casual que su cruce de acusaciones mutuas de corrupción esta vez haya escalado al plano nacional; pone en evidencia una concertación que revela las alianzas no confesas sino encubiertas, pero visibles.

Es claro que hay una coalición de intereses de las cúpulas partidistas PRI-PAN, agrupados satélites y el Gobierno Federal, su instrumento punitivo electoral, la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales (Fepade) de la PGR para intentar descarrilar a López Obrador en su ruta a la Presidencia de la República el año entrante. La lucha por el poder está en marcha; AMLO y su partido Movimiento para la Regeneración Nacional (Morena) es el enemigo a vencer.

Los partidos que han tenido la oportunidad de gobernar en la alternancia, el PAN (2000-2012) y el PRI en su regreso (sin gloria), 2012-2018, ya no generan expectativas de triunfo, se sabe que no dieron buenos resultados y además carecen de candidatos de arraigo popular: el PRD está desdibujado; en las encuestas y en los mítines se observa a AMLO en ascenso perfilado para ganar esta vez. Por eso la guerra de lodo y la intimidación con la Fepade.

Montoneros

Yunes acusó a AMLO de recibir dinero de Duarte por tres vías: una de ellas, supuestamente por medio de los campesinos de Tatahuicapan, 2.5 millones de pesos al mes para no cerrar las válvulas de la presa Yuribia; una segunda por medio de Gabriel Deantes y la tercera a través de su cuñada, nombrada Oficial Mayor de la Secretaría de Educación del estado.

Aunque pareciera increíble, después de esta imputación de Yunes, el clavillazo Ochoa, dirigente del PRI, tomó la bola como propia, reprobó la acción y anunció que presentaría una denuncia en la PGR para que investigaran los hechos. Extraña su intervención como patiño de Yunes, cuando días atrás en reunión partidista de arranque de campañas dijo que vencería, entre otros, al PAN (rancio); la cargada de Ricardo Anaya no sorprende pues el lodo proviene de uno de los gobernadores de su partido, aunque Yunes, en extremo protagónico, ya lo rebasó; pero lo que de plano los hizo ver burdos en su maquinación fue la entrada de la Fepade; esta dependencia de la Presidencia de la República, se encuadra en la Procuraduría General de la República (PGR), abrió de oficio su investigación sobre posibles delitos electorales. Santiago Nieto Castillo “se enteró por los medios de comunicación”, y que se da a la tarea de “abrir su carpeta de investigación”.

Las falacias de Yunes

Sería ocioso ocuparse del argumento evidentemente falaz de Yunes contra AMLO –lo acusó de recibir dinero del ex gobernador Javier Duarte–, según sus presuntas pruebas, que no prueban lo que dice, si no fuera porque la comparsa ha tomado en serio, no es más que una vacilada, sin ningún rigor lógico.

Tres pruebas ofreció Yunes de la presunta entrega de dinero público de Duarte a AMLO: para probar la entrega mensual de 2.5 millones de pesos, filtró un convenio firmado por funcionarios del Gobierno del Estado con el consejo de vigilancia del ejido Tatahuicapan, relativo a compromisos de no cerrar las válvulas y a que les realizarían obras, entre otras. AMLO en ningún lugar del documento firma, tampoco nadie a nombre de su partido: si un documento hace prueba de lo que contiene y en su caso establece responsabilidades a los participantes, no hay manera de vincular a AMLO o a Morena con ese convenio y el dinero recibido por el grupo de ejidatarios.

La segunda prueba es otra jalada. La supuesta declaración de Gabriel Deantes.

Refritea Yunes un audio que sacó en su campaña electoral, una grabación que presentó la coalición PAN-PRD como evidencia de un arreglo entre el PRI y Andrés Manuel López Obrador, líder de Morena, lo que no se deduce del monólogo de Deantes, sino de la interpretación del presentador J. Mancha. La voz de Deantes argumenta, entre otros rollos que ahora no vienen al caso, la conveniencia de “acercarse un poquito a Morena” ¿Y esa es la prueba?, raya en lo estúpido.

La tercera prueba de Yunes del dinero entregado a AMLO no es más que la mención de que la esposa de uno de sus hermanos fue nombrada oficial mayor de la SEV, y hasta menciona Yunes su nombre sin que a esta persona se la haya seguido un juicio, tengan su confesión o documentos que acrediten fehacientemente que desvió recursos de la SEV para AMLO y Morena.

Los argumentos de Yunes y sus pruebas no resisten en mínimo examen lógico.

Se ven desesperados, agarrados de un clavo ardiente contra AMLO.

Pero lo que es inadmisible es que quieran tomar por tontos a los ciudadanos.