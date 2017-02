Bermúdez infundió “miedo y terror” en transportistas: Fotev

Connect on Linked in

Xalapa

El desorden del transporte público comenzó hace diez años y se acentuó en la administración del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa con el ex secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, que “amenazaba” a los líderes de organizaciones con intenciones de protestar por la venta y clonación de concesiones para taxis, señaló el presidente del Frente de Organizaciones de Transportistas del Estado de Veracruz (Fotev), Víctor Manuel Conde Juárez.

Expuso que en las calles del estado circulan taxis con simples permisos pero sin láminas o placas y a parte están los vehículos “clonados”.

Cuando los líderes de organizaciones reclamaron a Bermúdez Zurita por la entrega de permisos para taxis, los amenazaba con comentarios y decidieron callar para evitar ser lastimados en sus vidas o familias.

“Había miedo, terror, porque sin conocimiento fehaciente de pruebas, pero los lideres nos decían que más valía ser cobarde viviente que valiente y enterrado en el panteón, además luego ni los encontraban”, recordó.

Agregó que “Zurita ningún me resolvió los comentarios que yo le hice y siempre en sus comentarios había un dejo de amenaza y el señor gobernador por supuesto le cubría todo, eran cómplices en todos y no se movía nada si no querían los señores”.

Sobre el “Programa de regularización y reordenamiento del transporte público”, anunciado por el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, Conde Juárez expuso que es un proyecto “ambicioso y bastante pesado que se resuelvan las cosas. Hay voluntad del gobernador para acomodarlo, ojala se pueda porque nos ha pegado mucho a los que vivimos de esto”.

Agregó que en la administración anterior los permisos y folio para taxis los dieron a cambio de una copia de credencial de elector y cuando las organizaciones de taxistas denunciaban lo que hacían las ex autoridades los amenazaban.

Conde Juárez señaló que anteriormente sólo había 12 organizaciones de taxistas en Xalapa y en el gobierno de Duarte de Ochoa aparecieron 500, porque se dedicó a dividir a este sector.

Finalmente refirió que desde hace diez años, los transportistas exigieron al gobierno del estado que ponga orden el costo de las tarifas, las transferencias de placas, ordenamiento de rutas y demás problemas del transporte público, sin que hubiese respuesta.