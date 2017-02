Dale Dale – Los Yunes quieren al PAN sin panistas

Los Yunes quieren al PAN sin panistas

Esto quedó una vez más comprobado cuando esté domingo se registró el senador con licencia e hijo del gobernador del estado, Fernando Yunes Márquez, para alcalde de Veracruz por la coalición PAN-PRD anunciando que quería presentarles a los panistas que concurrieron a su registro a un “amigo”, cuando el evento era una cuestión política, no una reunión social y entre el grupo que lo acompañaba en su mayoría se conocían por ser panistas o ser de los que están en su grupo de nuevos funcionarios, pues al que presentó como su suplente de fórmula, Carlos Ramos de la Medina, un arquitecto veracruzano que no es panista y menos militante del partido, con lo que deja en claro que ven poca cosa a los panistas y que los acomodan en puestecillos y para hacer la talacha en campañas y ya, en los puestos que no les queda más remedio, pero que nunca pierden la oportunidad de colocar a sus amigos, socios e invitados, aparte de adueñarse del PAN.

Ya deben tener algún negocio común

Como diciendo “sólo confío dejar a este arquitecto en la presidencia”, por lo que se presume que algunos intereses tienen en común, porque en el caso de ganar la alcaldía y volver a pedir licencia, le dejaría un presupuesto de cientos de millones de pesos a su cargo, aunque no hay una candidatura a la vista a la que se pudiera querer ir, no sería nada raro, ya que en los dos cargos anteriores que ha estado sólo se ha quedado un breve tiempo y luego los ha dejado para ir en busca del siguiente.

Puro nepotismo la candidatura de Fernando Yunes

Y ya le llovió en redes sociales a mini Yunes al destapar formalmente su candidatura a alcalde de Veracruz, en las redes sociales lo acusan abrumadoramente de nepotismo, de que los Yunes Linares- Márquez se quieren adueñar del PAN y de Veracruz como si fueran franquicias familiares, que sólo habrá Yunes de esta familia en los principales cargos públicos del estado, que no habrá nada para otros, solo para el gobernador y sus hijos.

Reestructurar deuda, para las campañas del gobernador y familiares

El plan del gobernador Yunes es que la reestructuración de la deuda pública estatal le libere varios miles de millones de pesos durante su gobierno bianual, al que ya sólo le quedan 21 meses, para con estos fondos poner el dinero en lo que les resulte electoralmente rentable. Ya hay analistas políticos que ven los ataques de Yunes Linares contra López Obrador como un intento del gobernador de meterse “fast-track” en la competencia por la candidatura presidencial del PAN, claro, para ello tiene que desplazar a Margarita Zavala y Ricardo Anaya. Pero de los cercanos al gobernador veracruzano han filtrado que él cree que sería el mejor contrincante para vencer al “Peje”.

Candidatos sin lealtad, sólo tras el negocio

Rápidamente en el PAN se curaron en salud de que no se satanizará a ex priistas que busquen ser candidatos del PAN , cómo lo habrían de hacer si el mismo gobernador Yunes, que fue candidato de este partido, viene precisamente del PRI, así que habrá sin dudarlo más reciclados como David Velasco Chedraui, quien tiene muy difícil la victoria.

Morena ha sido el primer partido en presentar una lista ya casi definitiva y completa en donde presentan los 212 municipios cubiertos con candidatos y no era para menos, si en varios municipios varios eran los que se disputaban ser los abanderados, sobre todo en los que el voto les favoreció en la pasada elección.

Ningún partido se preocupa por los despedidos

Siguen apareciendo medallones de autos con la protesta de estar desempleados por la entrada del nuevo gobierno estatal, ya los despidos se cuentan por miles en varias dependencias estatales.