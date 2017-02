Tomás Carrillo, candidato de unidad del PRI

Connect on Linked in

Con el respaldo de todos los sectores del PRI, CTM, CNOP, CNC, Movimiento Territorial, Unidad Revolucionaria, Organismo de Jóvenes, Las Dirigencias Municipales, José Tomás Carrillo Sánchez quedó registrado como candidato de Unidad por el PRI para contender por la alcaldía de Cosamaloapan.

Acompañado por su esposa Tere Díaz, sus padres, Carmen Imelda Sánchez Domínguez “ Doña Yico”, y Tomás Carillo.

Quien ha sido Diputado Federal, funcionario del gobierno estatal y federal, estuvo acompañado por otros liderazgos e inclusive por el ex diputado federal Diego Palmero Andrade, los sectores ganaderos y cañeros, representativos del municipio de Cosamaloapan.

Tomás Carrillo señaló que tomó la decisión de participar por la invitación de los sectores y el respaldo de los liderazgos locales y de la región; expuso que por más de treinta años ha trabajado en la administración pública, al igual que en la dirigencia de su partido, el PRI, donde aprendió el compromiso social

El oriundo de Cosamaloapan destacó que las encuestas han dejado la enseñanza de que son instrumento de medición y decisión, pero cuando se utilizan como instrumento de promoción política no tienen ningún valor, por ello no muestran el sentido que tendrán las elecciones el próximo 4 de junio.

Tomás Carrillo manifestó que si bien es cierto existen priistas que no han sabido estar a la altura de las condiciones del partido y la exigencia ciudadana, también es cierto que existen muchos priistas, como en otros partidos, que son ejemplo de trabajo y responsabilidad.

El PRI en México hizo su tarea con políticos inteligentes, y fue el referente para que la política fuera una causa de servicio, abundando que la crisis de las instituciones políticas no sólo es del PRI, por ello, se debe hacer otro tipo de política con la conciencia de la inclusión, trabajo y resultados para que existan nuevas y verdaderas oportunidades para todos.