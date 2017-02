Alistan sobre endeudamiento

Carlos Alvarado

Este martes a las 11:00 horas, el Pleno del Congreso del Estado en sesión extraordinaria analizará y en su caso aprobará la reestructuración de la deuda pública del estado de Veracruz, lo que ha generado diversas reuniones de los coordinadores de los grupos legislativos para crear una nuevo dictamen, ante la postura de Morena y del PRI de pedir claridad en el uso de los recursos públicos.

En este sentido, el coordinador del Grupo Legislativo del PRI, Juan Nicolás Callejas Roldán afirmó que “el PRI no está en contra de la reestructura, ya que queremos que se le de viabilidad al estado de Veracruz, tenemos que ser responsables en el sentido de no aprobar una reestructura si no hay el principio de transparencia.

“si se va a contratar más deuda, nosotros hemos dicho que hay que darle viabilidad a los que se les debe en Veracruz, que son muchos adeudos, no son responsabilidad de este gobierno; pero son obligados solidarios, por ello necesitamos ver de qué forma se pagarán esos adeudos y si dentro de la reestructura cabe que nos lo digan, si no también que se plasme la poca liquidez que van a tener en que se va a ocupar”, abundó.

En tanto que el perredista Sergio Rodríguez Cortés, presidente de la Comisión de Hacienda del Estado del Congreso local, refirió que en total son 21 créditos los que se incluyen en el dictamen para reestructuración que suman en total 42 mil millones de pesos.

Indicó que es conveniente que algunos o todos esos créditos se incluyan en la reestructuración así se hará y que en todo momento debe tomarse en cuenta qué es lo que más conviene a Veracruz en los términos que establece la Ley de Disciplina Financiera para Entidades Federativas y Municipios ya que una reestructuración de deuda sólo se autoriza si hay mejores condiciones para el crédito.

Sergio Rodríguez Cortés comentó que lo importante es que se le permita al Gobierno del Estado hacer una reestructuración de la deuda y que no llegue marzo sin ella ya que se tendrían que pagar penalizaciones

Al respecto, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local y coordinador del grupo legislativo del PAN, Sergio Hernández Hernández, aseguró que se recurrirá a la contratación de un crédito para así pagar los adeudos a los ayuntamientos por casi 4 mil millones de pesos. “Dentro de la reestructuración estamos analizando un crédito para los ayuntamientos para poder cumplir las obras inconclusas. No se puede trabajar sobre los 4 mil millones de pesos porque fue recursos que se robaron en la pasada administración”.

En este sentido dijo que aún no se define si éste crédito será contratado por el Gobierno del Estado o por los ayuntamientos.

Sin embargo ante el reclamo de los presidentes municipales, aseguró que no dejarán solos a los ediles, por lo que siguen buscando analizar otros esquemas de apoyo.

Manifestó que el “ahorro” no se usará para el pago de pendientes con ayuntamientos sino para “sanear” el déficit financiero de 21 mil millones de pesos que enfrenta el Gobierno del Estado.

Finalmente, es de señalar, que ante la falta de consensos, desde las 16:00 horas, se mantiene reunida la Junta de Coordinación Política del Congreso local para realizar un nuevo dictamen de la reestructuración de la deuda pública y presentarlo de último momento al pleno para su aprobación.