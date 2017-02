Asuntos Públicos – Reestructura de deuda pública como botín

Connect on Linked in

Eduardo Coronel Chiu

Reestructura de deuda pública como botín

Todo indica que hoy actores políticos de muy corto plazo van a sobre endeudar al estado de Veracruz, más de lo que ya está, a muy largo plazo.

Los beneficiarios directos del negocio: Miguel Ángel Yunes, un gobernador electo para dos años por un tercio del electorado, más una coalición oportunista de diputados de diversos partidos políticos –PAN, PRD, PRI y otros diputados (con excepción de Morena que anticipó votará en contra)–, también electos para dos años; y otro segmento que entró a la negociación, los ayuntamientos que se irán en diciembre próximo. Todos tomarán proporcionalmente el dinero fresco según su poder, obviamente con el gobernador, como jefe de los piratas, obtendría recursos para apuntalar los procesos electorales este año y el siguiente; los demás que paguen.

Ellos fueron electos para un periodo de dos años, pero las obligaciones de pago que van a suscribir habrán de cubrirlas las generaciones venideras de veracruzanos con las contribuciones y el dinero público a lo largo de los próximos 30 años (originalmente querían a 50 años).

42 mil millones para el gobernador; 4 mil para ayuntamientos

El arreglo político fundado en la codicia de los participantes parece haber logrado los votos necesarios para aprobar hoy en el Congreso local al Ejecutivo del estado la reestructuración de deuda pública; el forcejeo final habría cedido, pretenden darle el cheque en blanco a Yunes para que sustituya deudas por 42 mil millones de pesos; además de otra línea de crédito adicional para pagarles adeudos a los ayuntamientos por 4 mil millones de pesos, la tajada motivadora, según el dictamen que todavía anoche detallaban en la Junta de Coordinación Política –donde concurren los coordinadores de bancadas–; el tamal doble lo pasarían hoy en la sesión extraordinaria del Congreso local.

Una reestructura de deuda significa al final de cuentas pagar más en los nuevos créditos; diferir en el tiempo, una amortización más costosa a cambio de reducir el monto de los pagos en el corto plazo; este ahorro o excedente estimado entre 4 mil y 6 mil millones anuales, es el motivo de las ambiciones.

Sin transparencia: la caja negra del dinero

La Comisión de Hacienda del Estado dice tener listo el dictamen de base (es un decir, se lo redactaron en la Sefiplan). Pese a la falta de transparencia de la propuesta del gobierno de Yunes, sin información de las condiciones concretas del mercado financiero al que pretende acceder, cálculos o proyecciones; sin explicar la supuesta emergencia de las finanzas estatales, el caos o apocalipsis si no se aprueba.

Dócil comisión

El presidente de esa comisión, Sergio Rodríguez, el perredista aliado de Yunes, actuó como agente de ventas del gobernador. Le secundó obviamente la vocal de esa comisión, la panista María del Rosario Guzmán Avilés, muy motivada porque en unos días será la senadora en suplencia del hijo de Yunes, Fernando. Contaron desde luego con la colaboración entusiasta del diputado del PRI, secretario de esa comisión, el duartista del primer círculo, Juan Manuel del Castillo, tratando de ganarse (además de con la delación) su impunidad.

El dictamen preliminar que hicieron, lo mejoraron, para los intereses de Yunes.

La versión en borrador que circularon hace varios días, además de limitar a 30 años el plazo de pago, establecía dos etapas de autorización del Congreso, una para que negociara y otra para que se aprobaran los contratos; ahora se sabe de una versión más dócil en el que el gobernador, una vez que le aprueben sustituir créditos, solo informará al congreso con posterioridad a su contratación. Es decir, hoy saldría Yunes con el cheque en blanco firmado.

La tajada a ayuntamientos y la bancada del PRI

La oferta de créditos para ayuntamientos por 4 mil millones de pesos desbarata la resistencia del grupo legislativo del PRI, que condicionaba su voto a que del “ahorro o excedente liberado por la reestructura de deuda el gobierno se destinara una parte a pagar los adeudos con ayuntamientos que dejó la administración de Duarte”.

El trato déspota que usó Yunes con diputados y alcaldes del PRI para rehusar compartir el pastel de la reestructura ha cambiado junto con la solución que encontraron. Que cada quien tome su parte del botín; Yunes se encarga de los 42 mil millones y le cargarán a la mula un nuevo crédito de 4 mil millones de pesos –de donde les tocaría también a los alcaldes del PAN-PRD–, y obvio salpicarían a todos los diputados para que aclamen el re- endeudamiento. Todos ellos, felices.

A ver qué vuelta le van a dar al crédito para pagar a los ayuntamientos, porque este destino de deuda pública es inconstitucional.

El gobierno de Yunes tenía que negociar con el PRI; este grupo, no obstante ser la tercera fuerza, se convirtió en el factor de la decisión, debido a que Morena, segundo numéricamente fuerza, votará en contra.

La aprobación de deuda pública o reestructura requiere de las dos terceras partes de los votos de los diputados (34 si asisten 50). La coalición de Yunes, PAN-PRD, aun sumando a los demás, no le alcanza sin los del PRI, la ventaja para Yunes es que todo indica que les llegó al precio.

No hay contrapesos al gobernador en el Congreso. Morena no es suficiente para bloquear la decisión. Todos los demás van por el botín.