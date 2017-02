Dale Dale – La reestructura sólo es más deuda

La reestructura sólo es más deuda

Hoy tienen previsto que el Congreso del Estado apruebe la tan buscada reestructura de la deuda a 30 años, lo que significa más deuda para el estado, porque se pagará en un plazo mayor y qué será pagar mucho más dinero. Pero no será más deuda sólo por eso, sino que para convencer a la fracción priista y contar con su voto y tener las dos terceras partes que son necesarias para su aprobación, el gobernador del estado planteó que se dará la contratación de un nuevo crédito, que estaría ya destinado para pagar todo lo que se les debe desde la pasada administración a los municipios, más la respectiva negociación del bono para los legisladores de oposición por su voto, sobre todo porque nada es gratis en esta vida y menos los votos de diputados cuando los necesitan para aprobar cuestiones de mucho $$$$$$ dinero.

Diputado perredista engaña bobos

Por delante andan mandando a dar la cara al diputado local, presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso local, Sergio Rodríguez del PRD, más comentado por sus parrandas y escándalos que por su trabajo legislativo, habla de que el gobernador del estado está haciendo un planteamiento para que este martes, en acuerdo con el PRI para de ahí pagarles a los 212 ayuntamientos, pero no dice que estaría contratando más deuda. El diputado perredista, quien fue funcionario duartista los tres primeros años del sexenio pasado, es un mentiroso, sale con el cuento de que la reestructuración de la deuda estatal ahorrará dinero, cuando será todo lo contrario, se pagarán muchos miles de millones más, pero lo pagarán después del que termine el mini gobierno de Yunes Linares.

David Velasco no se va del PRI… ya se fue

Todavía repara el presidente del PRI, Renato Alarcón, en que David Velasco Chedraui no ha renunciado al PRI y ya es precandidato por el PAN a la alcaldía de Xalapa, cuando se ve que el ex alcalde, ni interés, ni consideración le puso en renunciar a el partido que lo llevó a ocupar los dos cargos por elección que ha desempeñado, ahora creyendo que puede ganar por otras siglas que no sean las del PRI es que buscó refugio en el PAN, y que el PAN al no tener muchos candidatos conocidos, ni mucha aceptación en la capital del estado, lo acabaron aceptando, esto aparte de las negociaciones y negocios que traen con su familia los Yunes en el gobierno estatal.

Más desertores

Al ver que Víctor Arcos fue registrado como candidato a alcalde de Perote por la alianza PAN-PRD, luego de que por años le profesaba devoción al también peroteño senador Pepe Yunes, y que tanto ha satanizado el PAN a los priistas que estuvieron en el gobierno de Javier Duarte y ahora los hace candidatos, como en este caso, ya que fue funcionario en Icatver y su buen dinero se guardó de los negocios que fue teniendo durante todo el gobierno.

Se curan en salud y en su beneficio

El ex diputado local del PAN que fuera el coordinador de la bancada panista en la legislatura del estado hace algunos años y ex funcionario federal, Alejandro Cossío, desde el fin de semana puso el dedo en la llaga y se ha dedicado a sacarle algunos de los nuevos trapos sucios que se están dando en el gobierno panista del estado de Veracruz, al denunciar hechos de corrupción del nuevo Secretario de Salud, Irán Suarez Villa, a quien acusó de pretender quitarles contratos de servicios y asignarlos a ex proveedores que trabajaron con él en el ISSSTE, con los que muy seguramente tiene algunos negocios, así que se quejan de que el funcionario estatal les quitó sin aviso contratos ganados para dárselos de manera directa a proveedores “de su confianza”.