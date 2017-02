Expulsarán a diputados de Morena que voten a favor de reestructuración de deuda

Carlos Alvarado

El dirigente estatal del partido Morena en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara advirtió a sus diputados locales que si aprueban la reestructuración de la deuda pública podrían ser expulsados de este instituto político.

“En Morena, en todos los niveles que no tengan coincidencia con la línea política del partido son sancionados. Lo voy a decir por única vez, es muy perverso el gobernador y sabemos que anda merodeando a militantes de base y no dudamos que también a los representantes populares. Ya corrompió a uno y confiamos en que los diputados actuarán conforme a los principios de Morena. Quien no (los cumpla), Morena tiene mecanismos para resolver y que ya no estén en el padrón de militantes”, advirtió.

En este contexto, adelantó que Morena votará en contra de la reestructuración de la deuda, pues prevé que a afectar a los veracruzanos, “Morena tiene una posición clara, de no permitir más deuda a los veracruzanos y quien vote a favor de la deuda, no estará dentro de los principios de Morena y yo mismo iniciaría una querella ante la Comisión de Justicia (del partido) para retirarlo del padrón de militantes. Aquí están con el pueblo o se van con el rey”.

En otro orden de ideas, cuestionado sobre las candidaturas a ediles, respecto a que el empresario cordobés José Abella ha hecho declaraciones en contra del líder estatal por presuntamente vender las candidaturas, Huerta Ladrón de Guevara afirmó: “una acusación de este señor, es un timbre de orgullo para mi persona, como de algunos otros, está claro quién es quién y hoy por suerte estoy muy tranquilo, no porque no exista un debate interno fuerte, pero en el caso de este tipo de conciudadanos, es un tema de orgullo”.

Expresó que “yo he estado siempre a favor de los periodistas, y en ocasiones tenemos que hablar fuerte cuando injustamente algunos directores de los medios juegan con el régimen y ahí si no jugamos, por lo que no hay posibilidad de que este personaje sea candidato de Morena, ya lo hemos dicho muchas veces.

Finalmente, aseguró que Morena cerró el registro con las 212 candidaturas en la entidad, “tenemos para competir conforme a la Ley y cumpliendo con la cuota de género, con un porcentaje mejor al 30 por ciento de candidatos ciudadanos”.