Embarga SAT bienes de Tarek Abdalá

Ciudad de México

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ordenó el embargo de bienes de Antonio Tarek Abdalá Saad, diputado federal priista sujeto a desafuero y ex tesorero en el Gobierno de o Javier Duarte.

El SAT expidió el 7 de febrero dos actas de requerimiento de pago y dos actas de embargo contra Abdalá, debido a que no ha cubierto multas que le impuso la Auditoría Superior de la Federación (ASF) el pasado 10 de noviembre y que suman 19.7 millones de pesos.

Aunque el embargo ya fue determinado, está pendiente que el propio Abdala señale los bienes sobre los cuáles podría ejecutarse, en diligencia que tendría que celebrarse en su domicilio fiscal ubicado en la colonia Petrolera, en el municipio de Boca del Río, Veracruz.

Las multas que finca la Auditoría Superior son créditos fiscales, que se vuelven exigibles por el SAT cuando pasan más de 30 días sin ser pagados voluntariamente.

Abdalá Saad fue Tesorero en el gobierno del prófugo Javier Duarte y fue acusado de desviar 23 mil 156 millones de pesos del erario, razón por la que enfrenta un proceso de desafuero en la Cámara de Diputados que fue solicitado por la Procuraduría de Justicia de Veracruz.

Debido a la petición de la ASF, Tarek Abdalá Saad fue inhabilitado en septiembre del año pasado para ocupar cargos públicos durante diez años por la Contraloría de Veracruz

Resolverán en abril desafuero de ex tesorero de Duarte

El presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, Ricardo Ramírez Nieto, aseguró que será en abril próximo cuando quede resuelto el desafuero contra su compañero, el diputado Tarek Abdalá, ex tesorero del ex gobernador de Veracruz.

Aseguró que en marzo, el órgano que encabeza habrá concluido y todos los periodos que marca la norma, lo que significa que en la primera semana de abril, contarán un dictamen.

Ramírez Nieto aseguró que así contarán con un dictamen sobre el juicio de procedencia contra el diputado Tarek Abdalá, ex colaborador del ahora prófugo de la justicia.