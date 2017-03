Niega fiscal regional información sobre supuesta fosa clandestina

Connect on Linked in

Coatzacoalcos, Veracruz

“¿Por qué huyen con los cuerpos? ¿Por qué unos para Coatza, otros para Cosolea? Vamos a Cosolea y que no hay nada. ¿Por qué no nos dicen la verdad? A tal lugar se van y listo, fácil. Son tantos y no pueden entrar ahí, es para que nosotros podamos pedir a la fiscalía de Xalapa, al criminalista que haga las pruebas de ADN”.

Así cuestionaron familiares de personas desaparecidas en la zona sur de la entidad al fiscal regional Ricardo Morales Carrazco, pero el funcionario les dijo una y otra vez que no podía proporcionar información alguna sobre las investigaciones que se realizan en un predio ubicado en el municipio de Minatitlán.

Durante una reunión a las afueras de la Fiscalía Regional, el funcionario dejó en claro que sería un delito brindar el más mínimo detalle sobre los hechos por los que padres y madres montaron guardia durante horas en espera de saber si hay alguna pista sobre sus parientes.

Los integrantes de los colectivos de búsqueda reprocharon al recién nombrado fiscal regional el trato que recibieron de parte de la Policía Ministerial en las diligencias realizadas en las últimas 72 horas en el municipio de Minatitlán.

“¿Por qué se salen muy rápido, así? A mí me echaron la camioneta encima, a ella también y yo me les paré enfrente”, expresó una de las madres de Minatitlán que busca a su hijo

de 23 años.

La agraviada criticó que las autoridades hayan abandonado un predio “a raja madre” en el que realizaban diligencias y acusó insensibilidad por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), pues los uniformados abusan del cargo que ostentan.

Morales Carrazco, por su parte, ofreció una disculpa a nombre de sus empleados; sin embargo, reiteró que la información se dará a conocer por medio de un comunicado.

“En este momento si yo proporcionara alguna información de cuántos cuerpos, de a quiénes pertenecen, sin los perfiles genéticos y sin la seguridad hasta yo soy objeto de responsabilidad, tengo que guardar secrecía”, subrayó.

Ambas partes acordaron luego de media hora de diálogo que esperarán el boletín de la FGE.