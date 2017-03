Reitera Morena voto en contra

Carlos Alvarado

La fracción legislativa de Morena votará en contra de la propuesta del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares de reestructurar la deuda pública, ya que no se va a avalar que se pague deuda por deuda y que en caso de que la reestructuración sea aprobada se recurrirá a la impugnación y que no se debe autorizar un decreto yunista que no tiene fin ni tiene fines.

En conferencia de prensa Amado Jesús Cruz Malpica, coordinador de dicho grupo legislativo, afirmó que la reestructuración de la deuda es una autorización para que a su vez se autoricen tantas cuantas el titular del Ejecutivo proponga el endeudamiento en 2017 y 2018, “por ello decimos que es un decreto que no tiene fin y que no tiene fines porque tampoco dice de qué forma se haría uso de los recursos que pudieran generarse de liquidez por la reestructuración de la deuda en el corto plazo”.

Acompañado de compañeros de bancada, Cruz Malpica reiteró que no se va a aprobar una reestructuración que signifique más deuda para Veracruz.

Indicó que se tiene un choque frontal con un artículo transitorio del dictamen de reestructuración que dice que el titular del ejecutivo del estado en los siguientes 90 días, a partir de diciembre presentaría un balance al Poder Legislativo de cómo se estaría encontrando la administración pública estatal así como una reestructuración presupuestaria que todavía no se da.

“El gobernador está solicitando no una reestructuración de la deuda sino una mayor deuda. Por ello, el grupo legislativo de Morena no va a avalar (más) deuda para los veracruzanos”, afirmó.