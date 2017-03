Dale Dale – “Es la inseguridad, estúpidos”

“Es la inseguridad, estúpidos”

Qué pueden prometer los candidatos que se van a presentar en las próximas elecciones municipales, y en las elecciones presidenciales y de gobernadores del año que entra, “¡Es la inseguridad, estúpidos!”, parafraseando a la frase gringa “Is the economy, stupid” en las elecciones del país vecino hace 25 años. Donde el tema que le interesaba a gente de los Estados Unidos era la economía, y los candidatos no le daban importancia.

Después de dos sexenios de guerra abierta contra la delincuencia organizada, la ola de violencia no parece cesar en el estado y la delincuencia ahora desafía hasta a la Gendarmería, incluido el secretario de Gobernación, Osorio Chong, quien aunque diga que no doblegarán a la Federación y Yunes Linares diga que el crimen no le declara la guerra al estado, no es una casualidad que los once muertos hayan sido dejados con un letrero en Boca del Río, en un fraccionamiento conocido, lo que ha provocado de nuevo que crezca el miedo entre la gente.

Es como un dejavú del 2011, cuando Duarte de Ochoa iniciaba su gobierno, sólo que como este gobierno será de dos años, o logran calmar las cosas, o entre el corto tiempo y las dos elecciones que se avecinan Veracruz se convertirá en un estado “fallido” y descontrolado.

Para el gobierno primero lo electoral

Pero se ve que el gobernador del estado Yunes Linares no anda bien, ni de buenas, pues estaba ayer en la tarde en plena entrevista con el periodista Pepe Cárdenas, pero cuando era cuestionado acerca del descontento que tienen algunos ciudadanos de su gobierno cortó la llamada como si se hubiera cortado, pero eso sí, no retomó la llamada, así las cosas, no tiene la mecha corta, sino ni siquiera a mecha llegó, pero será mejor que no dé entrevistas que no sean a modo.

Parece que el gobernador del estado, Miguel Ángel Yunes Linares, anda tan ocupado en ver las candidaturas de todos sus hijos y amigos que el tema inseguridad lo tiene rebasado, así como la obsesión que ha desarrollado por Andrés Manuel López Obrador y Morena, por lo que ha dejado a Fidel Herrera un rato de mencionar, pues ya vio que el objetivo a vencer ha cambiado y amenaza sus planes “familiares”, sigue más ocupado en colocar a sus descendientes en cargos importantes y su plan “sucesorio”, que en lo que le afecta a los veracruzanos.

Estandía es mas “tiburón” que Kuri

Está tan distraído el gobierno estatal que no ha realizado cambio alguno en lugares como el Acuario de Veracruz, cuyo patronato es presidido todavía a más de tres meses del gobierno bianual, por Anselmo Estandía, que era de los consentidos del duartismo, donde tuvo más cargos que ningún otro, hasta dos y tres al mismo tiempo, viajaba con el entonces gobernador e iba a sus fiestas más privadas. Ahora, luego de que le hubieran prometido el Acuario de Veracruz lo mismo al empresario radiodifusor Baltazar Pazos de la Torre, quien ya manejó el Acuario en sus inicios, que a Marcelino Fernández Rivero, quien también ya pasó por ahí. Se ve que los dos ricos empresarios les encanta cuidar a los peces y similares, pero a ninguno de los dos que ya estuvieron al frente del mismo se les ha realizado su aspiración de repetir y se ha quedado Estandía operando a sus anchas.

Sin que dé cuentas de todo el dinero que entra en este exitoso atractivo cultural y turístico. A diferencia de las transparentes aguas de las peceras del acuario, las finanzas del lugar nadan en la opacidad como en aguas “negras” del manejo de su directiva.

Tomando en cuenta que es el atractivo MÁS visitado en la zona conurbada de Veracruz-Boca, que casi todos los visitantes y vacacionistas acuden a conocerlo, la cantidad de dinero que ingresa es muy fuerte, pero no sólo el dinero que ingresa en vacaciones ya que en días ordinarios tanto escuelas como otras personas lo visitan, tanto al Acuario de Veracruz, el Delfinario, y el Pingüinario se visitan con un boleto que cuesta unos $130 pesos para adultos y $75 pesos a los niños e Inapam, lo que hace un promedio de 100 pesos por ingreso, más los paquetes que hacen, cobrando adicional, asociados al Museo de Cera ahí instalado, y otros atractivos como nadar con tiburones, con delfines y experiencias más cercanas con pingüinos; por todo cobran. Así que son muchos millones de pesos los que les entran y les quedan, sin que nadie sepa a donde va a parar ese dinero y esa nómina en la que también tienen cobrando a unos que no limpian ni una pecera, vaya, ni siquiera sirven para” echar aguas”.

Por eso opinamos que Anselmo Estandía, al frente del Acuario de Veracruz, es mas “tiburón” que Fidel Kuri, propietario del equipo de los Tiburones Rojos. Estandía nunca le ha tenido que poner un centavo al negocio y Kuri sí, y mucho.