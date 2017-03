Impulsan proyecto independiente de creación artística

Connect on Linked in

Redacción AZ / Xalapa

Una vez egresados de la Facultad de Artes de la Universidad Veracruzana (UV), Arturo Tercero y Erika Monge decidieron fundar su propio espacio de trabajo, el taller Tercer León, y emprender un proyecto independiente cuya bandera es el quehacer artístico. En el presente año tal iniciativa cumple ocho años y la celebración incluye la exposición colectiva en la Casa del Lago, que fue inaugurada el pasado sábado 25 de febrero, y que permanecerá hasta la primera semana de abril. La entrada es libre.

La exposición lleva por título El hombre en su cosmos. Homenaje a Carlos León, pues además del aniversario reconocen a una de las personas que los inspiró a fundar el taller, «un maestro, colega, más que amigo, un hermano, Carlos León (1976-2001), quien también egresó de la Facultad de Artes Plásticas (opción Escultura) de la UV», se leyó en su momento en su página de Facebook Tercer León.

La propuesta contempla alrededor de 45 obras de 15 estudiantes (adolescentes, jóvenes y adultos) del taller, cuyas técnicas van desde el dibujo con tintas y carboncillos, esgrafiado, pintura al óleo, técnicas mixtas, hasta trabajos escultóricos.

«El espacio inicia por la necesidad de tener un lugar donde trabajar. Generalmente, cuando estás en un área de trabajo en esta rama es muy fácil acostumbrarse a prescindir de un taller, de un espacio donde puedas poner tu madera, entelar, pintar y cocinar materiales.

»Poco a poco, con estas necesidades de tener un área de trabajo, se generó la idea de hacer un taller independiente y abierto para todas las personas que se quisieran acercar de manera más seria y profesional a la plástica», relató Arturo.

Este taller, agregó Érika, ha dejado muchas enseñanzas, pues si bien son ellos los que imparten clases, los alumnos también les han compartido muchas vivencias. «Aquí se dan clases para niños, jóvenes y adultos, y se prepara a los chicos interesados en ingresar a la Universidad (concretamente al área de Artes)», explica Érika.

En la actualidad se percibe un panorama social y económicamente difícil, que quizás aleja más la idea de poder financiarse una clase de arte, admitió Arturo; pero eso no impide continuar con la propuesta, diversificarla y ampliarla. «Siempre habrá gente nueva, con el ímpetu de aprender. El taller se ha mantenido básicamente por eso, porque el interés por la plástica no muere».

Uno de los alumnos, Carlo Eric Espino, quien a su vez es maestro de educación artística en educación preescolar, comentó que hacen falta más espacios como Tercer León. «Parece eslogan, pero yo sí creo que el arte es para todos, desgraciadamente no siempre tenemos las condiciones para acceder a él», comentó.

Otro integrante más, Daniel Huerta Martínez, estudiante de Diseño de la Comunicación Visual en la Facultad de Artes, comentó que su preparación para ingresar a la UV la hizo precisamente en Tercer León.

«En la preparatoria explotó el gusto que desde mucho antes tenía por el dibujo y la pintura. Me enteré de los cursos que daría el taller, probé y realmente me encantó la experiencia», relató.

José Ángel Alvarado Callejas está por concluir la preparatoria y lleva alrededor de tres años asistiendo al taller. «Me preparo para estudiar Artes en la Universidad. Desde pequeño me ha gustado dibujar y aquí encontré el gusto por las artes, sobre todo con el dibujo. Con él expreso mis ideas de despertar conciencias para soñar y avanzar», dijo.

Una de las alumnas más pequeñas del taller es Mar Ortega, quien tiene 16 años. En su opinión, debería haber más espacios como éste, pero el sistema educativo también tendría que dar más importancia a las bellas artes.

«Es necesario dejar de estandarizar y darle importancia a las diferencias que tiene cada alumno. El arte ayuda a desenvolver esa individualidad», subrayó.