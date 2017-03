Proximas elecciones las menos vigiladas: Daniela Griego

Connect on Linked in

Carlos Alvarado

La diputada local de Morena y exconsejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Daniela Griego Ceballos aseguró que los procesos electorales de 2016 y 2017 serían las elecciones menos vigiladas de la historia en Veracruz, al señalar que la ciudadanía ya no quiere participar porque no cree en la participación en los comicios electorales.

En entrevista dijo que el hecho de que varios partidos políticos se hayan incluido como observadores ciudadanos empañando la figura legal, está provocando que la ciudadanía deje de creer en la importancia de su participación.

“La figura del observador está cada vez más desacreditada, desvirtuada, se pervirtió también porque ha habido grupos de los mismos partidos que se han registrado como observadores, y también las autoridades electorales, los órganos electorales tanto OPLE como INE ya no promueven la participación ciudadana”.

Afirmó que continúa habiendo desconfianza en las autoridades que organizan y califican las elecciones, lo que hace más dañino que la sociedad civil no se quiera incluir y vigilar la realización de las elecciones.

Además, se encuentra la falta de recurso y voluntad de los órganos electorales de todos los niveles, por promover la participación ciudadana e invertir dinero en esta figura que se ha ido perdiendo y con ella la experiencia de años de ciudadanos capacitados.

“La desconfianza sigue estando presente, que fue lo que dio origen a la figura del observador. Ha pasado eso y es lamentable porque es fundamental en una democracia que los ciudadanos participen y también lamentable que los órganos no inviertan dinero”.

Finalmente reiteró que el hecho de que hasta el momento sólo 8 ciudadanos se inscriban como observadores electorales, “significa que las elecciones municipales de 2017 y de las anteriores de 2016, serían las de una menor participación ciudadana en la historia de la entidad”.