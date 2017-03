Dale Dale – Peña inaugura pero no asegura

Peña inaugura pero no asegura

Con un Peña Nieto haciendo inauguraciones en el estado, en el municipio de Tuxpan a donde anunció inversiones millonarias para los próximos dos años, dos años en los que cuando pasen ya no estarán despachado ni Peña Nieto en la Presidencia de la República, ni Yunes Linares como gobernador del estado.

Peña Nieto casi ni hizo referencia a la inseguridad, ya se le pasaron 4 años y no ha podido el gobierno federal priista cumplir con mejorar la seguridad en el país, el Veracruz que vivimos ahora en el 2017 es un ejemplo fehaciente del fracaso de la lucha contra la delincuencia organizada. Las estadísticas de los dos primeros años de Peña, en que parecía que se iban a reducir de manera importante los índices delictivos en México, se han revertido y nuevamente los delitos de alto impacto, secuestros, homicidios violentos, asaltos etcétera, se han disparado a los niveles del sexenio pasado del panista Felipe Calderón, cuando hasta miedo daba salir a la calle.

Muy preocupante la violencia reciente en Veracruz-Boca

Los actos recientes dejaron en claro que la zona conurbada de Veracruz y Boca del Río no es nada segura. Los dos eventos trágicos de la delincuencia que coincidieron con las noches de Carnaval fueron de una violencia terrorífica.

Primero, la madrugada del martes en el fraccionamiento Villa Rica ocurrió una balacera que duró más de dos horas, cientos de casquillos de balas de armas de alto calibre quedaron en el sitio. Pero según los vecinos del lugar, que observaron aterrorizados el enfrentamiento entre las fuerzas de la Marina y los presuntos delincuentes, incluyó hasta bazukazos, que según expertos hay evidencia de ello, ya que las fotos muestran un hoyo en la pared de la casa, donde estaban escondidos los presuntos delincuentes, ese hoyo, de más de medio metro de diámetro que rompió ladrillos y concreto, no lo pudieron hacer ni los más de dos mil balazos que ese día se detonaron.

Peor aún fue el mensaje la noche del mismo martes sangriento, con 11 cuerpos de personas asesinadas que aparecieron en Boca del Río, que aunque dijeron que ya los 11 cuerpos están identificados, estos hechos suceden en las ciudades más pobladas y teóricamente más vigiladas del estado.

Primero se le hizo “fácil” salir a decir a Yunes Linares que los que aparecen muertos son asesinados por un ajuste de cuentas y que tenían vínculos con la delincuencia organizada, pero al aparecer ya parientes de algunos, se ve que ni tenían la certeza de que así fuera y ya los estaban vinculando y como no se pueden defender, se ve que sus familiares sí lo hicieron, será por eso que prefirió cambiar de tono a sus declaraciones y dice que apenas van a analizar cada caso.

Estas alarmantes noticias vuelven a poner a Veracruz en el mapa de las zonas más peligrosas del país, así lo dijeron en los principales medios de comunicación internacionales.

Yunes prefiere buscar venganza contra Fidel que justicia a los duartistas

Será por eso que Yunes Linares vuelve a poner en el escenario a Fidel Herrera y lo acusa de nexos con malosos, recopilando lo que se ha dicho, sin comprobar, en un afán de distraer, pues Fidel salió del gobierno hace más de 6 años. Por lo que todos los ciudadanos le exigen que cumpla sus promesas de campaña, que iba a detener a Duarte de Ochoa y su socios así como la sus colaboradores del gobierno, pero a dos meses esto no parece que se vaya a hacer realidad, pudo más el interés de negociar y administrar políticamente los expedientes judiciales, que castigar y cumplir con sus promesas de sancionar a los saqueadores del duartismo.

Tan es así, que los principales lavadores y parientes que se hicieron millonarios en el gobierno pasado ni acusaciones tienen, Eugenio Duarte, hermano del ex gobernador, según ha circulado, está viviendo ya en Puebla con su familia, mientras que el otro hermano, Cecil Duarte, vive en Cancún, aunque visita el estado seguido, mientras que la mamá y el hermano Daniel Duarte de Ochoa siguen en Bilbao, España, así que no los han requerido ni para declarar nada, de lo mucho que conocen de los latrocinios del ex gobernador, mucho menos les han incautado bienes. Ya están rentando las lujosas propiedades inmobiliarias que construyeron durante el sexenio pasado.

Porque de los primos Héctor y sobre todo Luis Iván Duarte Dehesa tampoco han dicho nada, ni sacado acusación formal alguna, siguen tan tranquilos disfrutando de sus vidas, en las casas que hará un año o dos estrenaron, siguen viviendo de lo que les dejó Duartilandia.